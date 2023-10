Aichach

Keine Pause bei der Punktejagd: Aichacher Handballer bleiben vorne

Plus Die Handballer des TSV Aichach feiern jeweils klare Auswärtssiege. Die Männer führen die Tabelle an, Frauen nehmen als Landesligaaufsteiger Rang zwei ein.

Ob zu Hause oder auswärts – die Handballerinnen und Handballer des TSV Aichach sind derzeit stets für Siege gut. Darum stehen sie auch in ihren Tabellen weit oben. Die Männer nehmen nach dem 23:17-Erfolg bei der SG 1871 Augsburg/ Gersthofen den ersten Rang ein, und die Frauen verblüffen geradezu nach dem Aufstieg in die Landesliga mit ihrem zweiten Platz. Sie gewannen bei der TG Landshut mit 27:18 Toren.

Frauen Dass die Aichacherinnen auch die Hürde in der Landshuter Halle im Sportzentrum West nehmen würden, das stellte nach den starken Auftritten in den Wochen zuvor keine große Überraschung mehr dar. In der ersten Halbzeit kassierten sie alle ihre Strafzeiten, fünf an der Zahl. Aber das Team des Aufsteigers ist so gefestigt, dass es mit diesem Handicap gut fertig wurde. Landshut ziert nach dem Abstieg aus der Bayernliga weiter das Ende der Tabelle. Null Punkte stehen auf dem Konto, und das Torverhältnis von 94:141 bringt ebenfalls die Probleme in dieser Mannschaft zum Ausdruck.

Christina Seidel, die Aichacher Trainerin, sprach von einer „geschlossenen Mannschaftsleistung“. Dann lobte sie nicht zum ersten Mal das Verhalten in der Defensive: „Die Abwehr war wieder sehr gut.“ Namentlich sprach sie dabei die beiden Torhüterinnen Vildan Acar und Silke Arnold an, die insgesamt nur 18 Bälle aus den Maschen zu holen hatten. „Der Angriff ist noch ausbaufähig“, lautete ihr Ansatz zu einer Kritik. Aus einer kompakten Abwehr raus will sie noch mehr Tempospiel sehen. Dann sollte es in absehbarer Zeit auch möglich sein, das Torverhältnis positiv zu gestalten. Als aktuell Zweiter steht der TSV Aichach mit 114:116 Treffern zu Buche.

