Aichach

vor 50 Min.

Knittl warnt vor Derby: Aichach muss nach Friedberg

Plus Die Handballer des TSV Aichach sind am Sonntag beim TSV Friedberg II zu Gast. Für den Trainer ist es ein besonderes Spiel. Außerdem hat er ein Luxus-Problem.

Von Sebastian Richly

Durch den klaren Sieg gegen die SG Augsburg/Gersthofen haben die Handballer des TSV Aichach den Anschluss an die Spitzengruppe der Bezirksoberliga gehalten. Mit einer Bilanz von 8:8 geht es zu ungewohnter Zeit am Sonntag weiter. Ab 17 Uhr steht das Derby beim TSV Friedberg II an. Tabellarisch sind die Paarstädter beim Vorletzten klar in der Favoritenrolle, dennoch warnt Trainer Stefan Knittl.

