Aichach

Lokalmatador verpasst Podest knapp: So lief der Wittelsbacher Straßenlauf

Rund 120 Läuferinnen und Läufer waren beim sechsten Wittelsbacher Straßenlauf in Aichach am Start.

Von Sebastian Richly

Bei besten Bedingungen ging der Wittelsbacher Straßenlauf nun zum sechsten Mal über die Bühne. Der Favorit wurde seiner Rolle gerecht und krönte sich zum schwäbischen Meister. Ein Lokalmatador kämpft bis zum Schluss um einen Podestplatz. Hannah Sassnink holt sich den Vizetitel. Insgesamt gingen rund 120 Teilnehme über die zehn Kilometer lange Strecke durch Aichach an den Start.

69 Bilder Die besten Schwabens in Aichach: Der Wittelsbacher Straßenlauf in Bildern Foto: Michael Hochgemuth

Wittelsbacher Straßenlauf: Jakob Schmaus überragt beim LC Aichach

18 Sekunden fehlten Jakob Schmaus vom LC Aichach am Ende auf Platz drei beim Wittelsbacher Straßenlauf, der in diesem Jahr auch als schwäbische Meisterschaft ausgeschrieben war. Fast das gesamte Rennen hatte sich der junge Oberbernbacher ein enges Rennen mit Paul Huber. Im Endspurt zog der Kemptener dem Aichacher Triathleten davon. Der 20-Jährige konnte nicht mehr kontern und wurde Vierter in 33:23 Minuten. Für Schmaus war es dennoch eine neue persönliche Bestzeit über diese Distanz. Normalerweise ist er deutlich länger unterwegs. In dieser Saison peilt er über die olympische Distanz Podestplätze an.

