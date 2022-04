Aichach

vor 55 Min.

Mit Video: Harte Schläge bei schwäbischen Box-Meisterschaften

Die Fäuste flogen am Wochenende in Aichach. Der TSV richtete die schwäbischen Meisterschaften aus – mit Erfolg.

Plus Bei den schwäbischen Boxmeisterschaften in Aichach gehen rund 70 Kämpferinnen und Kämpfer an den Start. Wie so ein Turnier abläuft und warum es viel Lob gibt.

Von Johann Eibl

Beim TSV Aichach flogen am Wochenende die Fäuste – rein sportlich natürlich. Denn der TSV richtete am Samstag und Sonntag die schwäbischen Boxmeisterschaften aus. Rund 70 Kämpferinnen und Kämpfer stiegen in den Ring. Geboten war einiges.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen