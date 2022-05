Olympia im Blick: Warum BMX-Profi Jonas Lindermair in einer Scheune trainiert

Plus BMX-Fahrer Jonas Lindermair baut sich seinen eigenen Trainings-Parcours auf einem Bauernhof. Wie die Scheune den Aichacher zu Olympia bringen kann.

Hühner laufen über die grüne Wiese vor der Scheune. Draußen baut der Bauer Kartoffeln an und unter das Dach verirrt sich hin und wieder eine Taube. Inmitten dieser landwirtschaftlichen Idylle in der Nähe von Schrobenhausen bereitet sich Jonas Lindermair vor, unter anderem auf die Olympischen Spiele. Der BMX-Fahrer hat eine alte Scheune zu seinem Trainingsparcours umgebaut. Zahlreiche Rampen und Sprünge aus Holzbrettern hat der Aichacher zusammengenagelt, um mit der Weltspitze mithalten zu können.