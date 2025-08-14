TSV Aichach verbindet mit dem Sportcamp die Welt

„Was machen wir denn heute?“ – mit dieser Frage und erwartungsvollen Blicken wurden die Betreuer des Sportcamps meistens gleich in der Früh begrüßt. Ein Zeichen dafür, mit welcher Vorfreude die 40 teilnehmenden Kinder jeden Tag ins Sportcamp kamen. Denn das Organisations- und Betreuerteam des TSV Aichach unter der Federführung von Nicole Vogt hatte für die Kinder wieder ein buntes Programm zusammengestellt und wurde dabei von neun Abteilungen tatkräftig unterstützt. Täglich von 8 bis 16 Uhr lernten die Kinder einen Kontinent besonders kennen, trainierten jeweils vormittags und nachmittags eine Sportart.

Jeder Tag begann dabei mit einer kleinen Präsentation zum jeweiligen Kontinent, bei welcher die Kinder ihr Wissen einbringen und Fragen stellen konnten, bevor dann das Sportprogramm startete. So wurde am Montag zum Thema „Asien“ Badminton und Volleyball trainiert, in Origami-Falttechnik gebastelt und es gab sogar leckere gebratene Nudeln. Am Dienstag ging es nach Ozeanien – Rasseln basteln, Outdoor-Sport wie Frisbee und Tischtennis wurden hier angeboten.

Sportcamp beim TSV Aichach: Fünf Tage ganz im Zeichen von Sport und Gemeinschaft

Handball und Turnen, Trampolinfitness und das Knüpfen von Freundschaftsarmbändern stand am Mittwoch zu „Europa“ auf dem Programm, bevor die Mädchen und Buben am Donnerstag zu „Afrika“ die Sportarten Ringen und Leichtathletik kennenlernen und Tiermasken basteln durften. Am Freitag konnten die Kinder schließlich zum Thema „Amerika“ noch Basketball und Kegeln ausprobieren und eine „Wall of Fame“ mit ihren Handabdrücken gestalten. Zwischen den festen Programmpunkten hatten die Kinder aber auch immer wieder Zeit, auf der heimeligen Anlage des TSV Aichach neue Spielgeräte, die Tischtennisplatte und das Beachfeld auszuprobieren. (vb)