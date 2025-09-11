Aichacher Daniel Schrag sprintet in Bulgarien auf Platz zwei

Eigentlich wollte Daniel Schrag für das Rennen in Bulgarien absagen. „Am Samstag war die Rundfahrt, am Mittwoch habe ich gedacht: Ich fahre nicht.“ Dem 22-jährigen Aichacher ging es schlecht. „Ich habe mehrere Kollegen angerufen, ob jemand einspringen kann, aber es wollte keiner.“ Also fuhr Schrag trotzdem nach Bulgarien, auch wenn er nicht davon ausging, tatsächlich zu starten – und stand am Ende zum ersten Mal bei einem internationalen Wettkampf auf dem Podium.

