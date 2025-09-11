Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Aichacher Nachrichten
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Aichach
Icon Pfeil nach unten
Lokalsport
Icon Pfeil nach unten

Aichacher Daniel Schrag sprintet in Bulgarien auf Platz zwei

Radsport

Aichacher Daniel Schrag sprintet in Bulgarien auf Platz zwei

Der Aichacher Rennradfahrer Daniel Schrag sichert sich bei der Bulgarienrundfahrt seinen ersten internationalen Podiumsplatz. Dabei wollte er gar nicht mitfahren.
Von Jonathan Lyne
    • |
    • |
    • |
    Der Aichacher Daniel Schrag sprintete in Bulgarien auf Platz zwei.
    Der Aichacher Daniel Schrag sprintete in Bulgarien auf Platz zwei. Foto: Silke Schrag

    Eigentlich wollte Daniel Schrag für das Rennen in Bulgarien absagen. „Am Samstag war die Rundfahrt, am Mittwoch habe ich gedacht: Ich fahre nicht.“ Dem 22-jährigen Aichacher ging es schlecht. „Ich habe mehrere Kollegen angerufen, ob jemand einspringen kann, aber es wollte keiner.“ Also fuhr Schrag trotzdem nach Bulgarien, auch wenn er nicht davon ausging, tatsächlich zu starten – und stand am Ende zum ersten Mal bei einem internationalen Wettkampf auf dem Podium.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden