Aichacher Handballteams: Ein gewaltiger Umbau

Was gibt‘s Neues vom Aichacher Handball? Nun, dass die ersten Mannschaften bei den Männern (Andreas und Patricia Hollerweger) und Frauen (Manfred und Stephi Szierbeck) jetzt jeweils von einem Ehepaar trainiert werden, das wurde bereits vor Monaten mitgeteilt. Inzwischen läuft längst die Vorbereitung auf die neue Saison in den jeweiligen Oberligen. Und es hat sich einiges getan beim Personal, das die kommenden Aufgaben in Angriff nehmen wird. Als Manfred Szierbeck seine neue Aufgabe begann, fand er ein Team vor, das gravierende Abgänge zu verzeichnen hatte. „Ein ganz schöner Aderlass“, so lautete sein Urteil. Elsa und Tini Wonnenberg hatten sich ebenso verabschiedet wie Maresa Lochbrunner, Lara Leis und Torhüterin Silke Arnold, die nur noch in der „Dritten“ zwischen den Pfosten stehen möchte, sowie Lina Mahl, die aus beruflichen Gründen ihre sportlichen Ambitionen beendete. Dieses halbe Dutzend an Spielerinnen hinterlässt enorme Lücken. Antonia Rappel sei sehr umworben gewesen, teilt der neue Coach mit. Sie entschloss sich zum Bleiben, hat dem TSV Haunstetten aber bereits für die Saison 2026/27 in der 3. Liga zugesagt.

