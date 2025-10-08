Aichacher Mannschaften verlieren ihre Auswärtsspiele

Am Wochenende mussten sich beide Mannschaften der Aichacher Kegler auswärts geschlagen geben.

TSV Ingolstadt-Nord 1 – TSV Aichach G1 3210 : 3069 (6:2)

Die beiden Starter Josef Heil (494 Holz -4:0) und Adolf Öchsler (509 +1:3) konnten auf den ersten beiden Bahnen die Begegnung noch ausgeglichen gestalten. Nachdem Öchslers Gegenspieler verletzungsbedingt ausgewechselt worden war, kämpfte sich der Aichacher wieder ins Spiel und konnte nach Verlust der dritten Bahn am Ende den Mannschaftspunkt sichern. Josef Heil hingegen blieb unter seinen Möglichkeiten und gab weitere zwei Bahnen ab. Nach dieser Punkteteilung lagen die Paarstädter bereits mit 52 Holz zurück.

In der Mittelpaarung konnte Dominik Seebach mit überragenden 550 Holz (+2:2) den zweiten Mannschaftspunkt knapp mit zwei Holz Vorsprung sichern. Sein Mitspieler Manfred Kappel verlor seine erste Bahn. Mit viel Kampfeswille gewann er die beiden nächsten Spielabschnitte und glich seinen Holzrückstand aus. Auf den schwer zu bespielenden Bahnen hatte er in seinem letzten Durchgang Pech und beendete seine Begegnung mit guten 511 Holz (-2:2).

Nun galt es in der Schlusspaarung, den Rückstand von 68 Schlechten aufzuholen. Christian Kosmak fand erst spät zu seinem Spiel. Er gab seine ersten beiden Bahnen ab. Am Ende musste er sich seinem Gegner um zwei Holz (511 -2:2) geschlagen geben. Auch Benjamin Küchler (494 -3:1) konnte sein Formtief nicht überwinden und überließ seinem Kontrahenten den Mannschaftspunkt. Somit blieben die zwei Punkte bei den Donaustädtern.

KC Pöttmes G4 – TSV Aichach G2 2074 : 1818 (6:0)

Schon zu Beginn stellten die Gastgeber die Weichen auf Sieg. Gegen seinen Gegner hatte Fabian Hauke (478 -0:4) nicht den Hauch einer Chance und gab 70 Kegel ab. Magdalena Küchler (461 -3:1) konnte ihr Spiel anfangs (1:1 Satzpunkte) noch ausgeglichen gestalten. Einer Leistungssteigerung ihres Kontrahenten konnte sie allerdings nichts entgegenhalten, sie gab die letzten beiden Bahnen ab. Dabei standen 39 Holz minus zu Buche.

An der Schlusspaarung war es nun, das Spiel zu drehen. Julia Brandl versuchte alles, es ging hin und her. Dennoch verlor sie ihren letzten Durchgang. Mit 446 Holz und -2,5:1,5 Satzpunkten bekam ihr Gegner den Mannschaftspunkt. Benjamin Reif (433 -4:0) bekam im gesamten Spiel seine Nervosität nicht in den Griff und konnte seine gewohnte Leistung nicht abrufen. Aufgrund der Pöttmeser Ergebnisse ging der Sieg der Gastgeber in Ordnung.

Am Sonntag geht es für die Aichacher gegen den TSV-KSC Baar-Ebenhausen 2 (11 Uhr) und die SG Edelshausen (15 Uhr). (AZ)