Aichacher Ringer kämpfen mit Verletzungen und einem Wasserschaden

Die Trainer der Aichacher Ringer, Moritz Oberhauser und Tobias Mustafa, freuen sich auf die kommende Saison. Die Vorbereitung hatte Höhen und Tiefen. Auf der einen Seite war die Trainingsbeteiligung rekordverdächtig hoch, auf der anderen Seite hatten die Ringer mit Verletzungen und Wasserschaden in den Trainingsstätten zu kämpfen. Besonders gelungen fanden die Oberhauser und Mustafa das Trainingslager mit dem angereisten AC Penzberg und der SpVgg Freising.

