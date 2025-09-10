Icon Menü
Aichacher Ringer kämpfen mit Verletzungen und Wasserschaden

Ringen

Aichacher Ringer kämpfen mit Verletzungen und einem Wasserschaden

Die Ringer des TSV Aichach blicken auf eine Vorbereitung mit Höhen und Tiefen zurück. Zwei Leistungsträger fallen zum Start in die Landesliga Süd aus.
    Die Ringer des TSV Aichach (in Blau Baryalai Ahmadi) starten in die Landesliga Süd.
    Die Ringer des TSV Aichach (in Blau Baryalai Ahmadi) starten in die Landesliga Süd. Foto: Dirk Klos (Archivbild)

    Die Trainer der Aichacher Ringer, Moritz Oberhauser und Tobias Mustafa, freuen sich auf die kommende Saison. Die Vorbereitung hatte Höhen und Tiefen. Auf der einen Seite war die Trainingsbeteiligung rekordverdächtig hoch, auf der anderen Seite hatten die Ringer mit Verletzungen und Wasserschaden in den Trainingsstätten zu kämpfen. Besonders gelungen fanden die Oberhauser und Mustafa das Trainingslager mit dem angereisten AC Penzberg und der SpVgg Freising.

