So viele Anmeldungen wie lange nicht

Sommer, Sonne, kein Regen und gute Laune: Die Zeichen für ein großes Lauffest stehen gut, wenn am kommenden Samstag um 17 Uhr der erste Startschuss für den 40. Aichacher Stadtlauf des LC Aichach vor dem alten Rathaus ertönt. „Bis zum Mittwochvormittag hatten sich schon 130 Teilnehmerinnen und Teilnehmer angemeldet“, freut sich der LCA-Vorsitzende Josef Lechner, „so viele wie seit der Vor-Corona-Zeit nicht mehr“.

Dass bisher die sogenannten „großen Namen“ der regionalen Sportszene fehlen, stört Lechner nicht. Im Gegenteil: „Wir veranstalten einen Volkslauf für alle, die Spaß an der Bewegung haben“, stellt der frühere Spitzensportler klar, der einst auch im Trikot des DLV unterwegs war.“

Zudem hofft er noch auf einige Nachmeldungen am Tag der Veranstaltung. Denn die amtlichen Wetterpropheten sagen zwar Sonne, aber keine tropische Hitze voraus. Die Regenwahrscheinlichkeit liegt für den Samstag bei null Prozent. „Viele werden sich erst am Samstagmorgen entscheiden, ob sie abends bei antreten wollen“, spekuliert der LCA-Chef und wirbt: „Wer am Wochenende eh eine Runde Joggen will, ist bei uns genau richtig. Gute Laune, ein tolles Publikum und die tolle Kulisse der Aichacher Altstadt gibt es bei uns ganz umsonst.“

Der flache Parcours führt rund um die historische Altstadt. Start und Ziel sind am alten Rathaus aufgebaut.

Das erste Rennen ist der „Special-Lauf“ der Ullrichswerkstätten Aichach, der um 17 Uhr über die Bühne geht. Dann folgen die Kinder- und Jugendläufe (siehe Kasten). Alle umfassen eine 1,2-Kilometer-Runde. Den Abschluss bildet um 18.15 Uhr der Sechs-Kilometer-Hauptlauf der Erwachsenen mit sechs Runden. Zeitgleich starten die U18- und U20-Juniorinnen und -Junioren über zwei Runden, also 2,4 Kilometer.

Alle Kinder erhalten eine Medaille und einen Gutschein für eine Kugel Eis., die drei schnellsten Frauen und Männer einer Wettkampfklasse Sachpreise. Urkunden gibt es für die besten sechs einer Klasse. Die Startnummern können ab 16.30 Uhr im Start-Ziel-Bereich abgeholt werden. Weitere Infos auf www.lcaichach.de. (hok)

Der Zeitplan

17 Uhr Special-Lauf Ulrichswerkstätten, 1,2 km (eine Runde)

Schüler- und Jugendläufe:

17.15 Uhr WK U10, 1,2 km, 17.30 Uhr MK U10, 1,2 km

17.45 Uhr WK U11/U12,1,2 km

17.55 Uhr MK U11/U12, 1,2 km

18.05 Uhr WJ/MJ, U13/U14/U15/U16, 1,2 km

18.15 Uhr WJ/MJ U18/U20, 2,4 Kilometer (zwei Runden)

Hauptlauf:

18.15 Uhr Frauen, Männer, 6,0 km (fünf Runden)