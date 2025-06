Diamanten funkeln beim Aichacher Stadtlauf

Wenn das Thermometer über die Marke von 30 Grad klettert, dann haben die Wasserratten Hochsaison. Man kann diese Phase der Sommerzeit aber auch ganz anders nutzen, wie am Samstag beim 40. Aichacher Stadtlauf zu sehen war. Trotz der hohen Temperaturen erfreute sich dieses Jubiläum einer Teilnehmerzahl auf dem Niveau der vergangenen Jahre. Und am Ende funkelten die Diamanten. Den Hauptlauf sicherten sich jeweils Vertreter der Diamonds Aichach, Hannah Sassnink setzte sich nach 22:04 Minuten über sechs Kilometer vor ihren Vereinskolleginnen Julia Grammer (25:15) und Jill Hocker (27:10) durch, bei den Männern fiel die Entscheidung ähnlich klar aus. Daniel Schneider legte in 19:17 Minuten eine souveräne Vorstellung hin, David Sturm (Firma Pfeifer Unterbernbach) benötigte 21:20 Minuten und Christoph Kugler vom veranstaltenden LC Aichach 21:51.

Johann Eibl Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Aichach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Stadtlauf Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis