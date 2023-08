Aindling

vor 34 Min.

Andrang auf die Löwen: So sehr elektrisiert das Fußballspiel die Menschen

Bereits am ersten Vorverkaufstag am Donnerstag hatten Josef Kigle (links) und der TSV Aindling einiges zu tun. Tickets für das Pokalspiel gegen den TSV 1860 München gibt es nur noch wenige. Foto: Josef Abt

Plus Für das Pokalspiel des TSV Aindling gegen den TSV 1860 München am Dienstag gibt es nur noch wenige Karten. Wie der Außenseiter das Spiel des Jahres angeht.

Von Johann Eibl

Seit Tagen bereits lässt sich auf der Internetseite des TSV Aindling die exakte Zeitspanne ablesen bis zum großen Pokalspiel gegen den TSV 1860 München. Wer diese Partie im Verbandspokal, die am Dienstag um 17 Uhr angepfiffen wird, als Spiel des Jahres einstuft, hat ganz gewiss nicht zu hoch gegriffen. Als Landesligist trifft man nicht alle Tage auf einen Vertreter der 3. Liga, noch dazu auf einen mit einer großen Vergangenheit und daher einem entsprechenden Beliebtheitsgrad im weiten Umkreis.

Somit stand gleich nach der Auslosung fest: Das Stadion am Schüsselhauser Kreuz wird einen Ansturm erleben. Bis zum Samstagabend waren bereits über 3000 Tickets verkauft. Das bedeutet: Die Kassen werden am Dienstag ab 15 Uhr noch mal geöffnet werden. Generell konnte man am Wochenende den Eindruck gewinnen: Die Bühne ist bereitet für eine außergewöhnliche Begegnung. Die große Wiese im Osten des Sportgeländes ist gemäht und wird als Parkplatz genutzt werden. Trotzdem wünscht sich der Verein, die Besucherinnen und Besucher sollten nach Möglichkeit ohne fahrbaren Untersatz kommen. Denn mit Sicherheit wird es am Dienstag eng werden.

