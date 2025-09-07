Icon Menü
Aindling atmet auf – Hollenbach präsentiert sich effektiv

Landesliga

Der TSV Aindling sichert sich gegen den FV Illertissen II nach langer Durststrecke mal wieder drei Punkte. Der TSV Hollenbach schlägt den TSV 1865 Dachau deutlich.
    Nach sieben Spielen ohne Sieg durfte der TSV Aindling (im Bild Ibrahim Neziri) gegen den FV Illertissen II wieder jubeln.
    Nach sieben Spielen ohne Sieg durfte der TSV Aindling (im Bild Ibrahim Neziri) gegen den FV Illertissen II wieder jubeln. Foto: Josef Abt

    Mit einem 2:0 gegen den FV Illertissen II beendete der TSV Aindling seine Durststrecke von sieben Spielen ohne Sieg. Der TSV Hollenbach zeigte sich beim 4:1-Sieg gegen den TSV 1865 Dachau effektiv.

