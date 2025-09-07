Aindling atmet auf – Hollenbach präsentiert sich effektiv

Mit einem 2:0 gegen den FV Illertissen II beendete der TSV Aindling seine Durststrecke von sieben Spielen ohne Sieg. Der TSV Hollenbach zeigte sich beim 4:1-Sieg gegen den TSV 1865 Dachau effektiv.
Landesliga
Mit einem 2:0 gegen den FV Illertissen II beendete der TSV Aindling seine Durststrecke von sieben Spielen ohne Sieg. Der TSV Hollenbach zeigte sich beim 4:1-Sieg gegen den TSV 1865 Dachau effektiv.
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden