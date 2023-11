Aindling

vor 3 Min.

Fabian Ettinger vom TSV Aindling: „Harry Kane macht nächsten Doppelpack“

Plus Spielertrainer Fabian Ettinger vom TSV Aindling II tippt die Fußballspiele in der Bundesliga und in der A-Klasse Augsburg Ost.

Von Johann Eibl

Die zweite Fußballmannschaft des Landesligisten TSV Aindling hat zwei Spielertrainer, Martin Baur und Fabian Ettinger, der beim letzten Tipp der Woche in diesem Jahr eine Vorhersage auf die Spiele an diesem Wochenende in der Bundesliga und der A-Klasse Augsburg Ost macht. Wobei es von der weiteren Entwicklung des Wetters abhängig sein wird, welche Partien tatsächlich noch über die Bühne gehen können. Es könnte auch sein, dass die Winterpause schon vorzeitig beginnt. Fabian Ettinger ist seit einigen Tagen 32 Jahre alt, er war früher schon für den TSV Aindling am Ball, sammelte dann beim VfL Ecknach Erfahrung in der Bezirksliga und kehrte nach einem Gastspiel beim TSV Rehling zum benachbarten Schüsselhauser Kreuz zurück.

Köln – FC Bayern München 0:3

Ettinger: „Es wird eine klare Sache für die Bayern. Harry Kane wird wieder einen Doppelpack machen.“

