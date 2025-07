In Aindling stimmt die Leistung, in Hollenbach die Stimmung

„Zwei Spiele - sechs Punkte: Ich glaube, da kann man nicht meckern.“ Auf diese einfache Formel brachte Josef Kigle als Vorstand für den Spielbetrieb beim TSV Aindling den Saisonstart in der Landesliga Südwest. Seine Mannschaft ist auf dem besten Weg, um auch in der neuen Saison beständig in der Spitzengruppe mitzumischen. Frei von Fehlern agiert sie dabei natürlich nicht, sonst wäre der TSV Hollenbach am Sonntagabend nicht zu dem Tor gekommen, das zum 2:1 führte.

Johann Eibl Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Florian Fischer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Aindling Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis