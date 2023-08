Fußball

vor 37 Min.

Kracher im Pokal: Aindling fiebert Löwen-Spiel entgegen

Plus Traumlos: Der TSV Aindling empfängt am 15. August den TSV 1860 München im Verbandspokal. Es ist nicht der erste hochkarätige Gegner am Schüsselhauser Kreuz.

Von Johann Eibl Artikel anhören Shape

Die wichtigste Frage lässt sich ganz einfach beantworten: Das Spiel in der zweiten Runde des Toto-Pokals auf Verbandsebene zwischen dem TSV Aindling und dem TSV 1860 München wird am Dienstag, 15. August, um 17 Uhr angepfiffen. Und was ebenfalls bereits feststeht: Es wird einen Kartenvorverkauf geben. Denn in diesem Fall ist es sicher nicht übertrieben, wenn man vom Spiel des Jahres für den Rückkehrer in die Landesliga spricht, der jetzt bereits im Pokalfieber ist und sich darauf einstellt, dass er da mit einem Schlag mehr Fußballfreunde begrüßen darf als sonst in der ganzen Saison.

„Das haben wir uns gewünscht’“, sagt Josef Kigle am Tag nach der Auslosung in München: „Alle im Verein haben sich das gewünscht.“ Für ihn ist dieses Ergebnis ein doppelter Grund zum Strahlen. Aindling darf sich auf ein echtes Highlight freuen, wie man es schon lange nicht mehr erlebt hat. Und außerdem gilt der Vorstand Spielbetrieb als echter Löwen-Fan, der diese Vereinsdevise beherzigt: einmal Löwe, immer Löwe. Die Münchner blicken zurück auf zum Teil glorreiche Zeiten, aktuell gehören sie der 3. Liga an. Das ändert aber nichts daran, dass sie gerade in der Region auf ein Rieseninteresse stoßen werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen