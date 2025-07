Derby-Sieg gegen Hollenbach: Aindling bleibt die Nummer eins im Westen

Wie heißt die beste Fußballmannschaft im Westen des Landkreises Aichach-Friedberg? Der TSV Aindling hat diese Frage am Sonntagabend für sich entschieden. Der 2:1-Erfolg zu Hause gegen den TSV Hollenbach kam nicht unbedingt auf souveräne Art zustande, das knappe Ergebnis wird dem Spielverlauf nur bedingt gerecht. Denn die Hausherren waren dem dritten Treffer im zweiten Abschnitt um einiges näher als die Gäste ihrem Tor. Es war der Auslöser für eine Schlussoffensive, die aber im Sand verlief. In der letzten Szene waren alle elf Hollenbacher bei einem Freistoß vor dem Gehäuse der Platzherren versammelt, die sich mit zwei Siegen aus zwei Partien in der Spitzengruppe der Landesliga Südwest behaupteten.

Johann Eibl Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Aindling Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Hollenbach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis