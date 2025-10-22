Alpenrose Rehling landet einen knappen Sieg zum Saisonauftakt

Lediglich ein Jahr durften die Rehlinger Schützen Luft in der Oberbayernliga West schnuppern. Nach dem Abstieg kämpft das Team wieder in eine Klasse tiefer in der Bezirksoberliga Nordwest, in der es die Jahre zuvor immer sehr erfolgreich agiert hatte. Zum Saisonauftakt hieß der Gegner Freischütz Haberskirch-Unterzell e. V., ein junges Team mit vier Damen, das unverhofft in die BOL aufgestiegen war, nachdem durch den Aufstieg von Gundelsdorf ein Platz in der Liga frei geworden war.

Für Rehling war Gegner ein unbekannter, auch für Rehlings Sportleiter Martin Schapfl, der vor dem Wettkampf keine Prognosen wagen wollte. „Wir sind gerade noch mit einem blauen Auge davongekommen“, so seine Feststellung nach Beendigung des Wettkampfes. Den hatte Gastgeber Rehling zwar mit 2:1 Punkten gewonnen, wobei beide Teams zwei Durchgänge für sich entscheiden konnten. Doch die gastgebende Alpenrose hatte mit 1519:1504 die höhere Ringausbeute und ging als Sieger von den Ständen. Nicht zuletzt auch wegen des grandiosen Auftritts von Luisa Schopf, die mit 395 Ringen ihr bisher bestes Ergebnis bei einem Wettkampf einfuhr.

Limmer bleibt gegen Schwibinger chancenlos

Das rein mit Damen besetzte Team aus dem Friedberger Schützengau kam mit der Empfehlung von zwei Aufstiegen hintereinander nach Rehling. In der vorletzten Saison schoss Haberskirch noch in der Bezirksliga und letzte Saison machte man den Sprung in die Gauoberliga. Erstmals ging es für jede Schützin in den direkten Vergleichskampf, alle traten sehr selbstbewusst auf. Sie hatten auch richtige Kaliber in ihren Reihen, so Kathja Schwibinger, die zuletzt mit einem Schnitt von 390 Ringen glänzte und das Aushängeschild in dem mit nur rund 70 Mitglieder starken, doch sehr kleinen Schützenverein ist.

Das Team von Alpenrose Rehling ging angeschlagen in die Partie, denn sowohl Carolin Limmer als auch Schopf laborierten an einer Erkältung. Auf Rang eins hatte es Limmer mit Katha Schwibinger zu tun, die dieses erste direkte Match in einem Wettkampf sehr stark anging. Schon nach den ersten beiden geschossenen Streifen hatte die Haberskirchenerin einen guten Vorsprung und sie steigerte sich weiter, sodass Limmer mit 378:390 Ringen chancenlos blieb.

Schapfl zeigt gegen Britzmair Nervenstärke

Auf Rang zwei war man gespannt, wie sich Schopfs Erkältung auswirken würde. Ihre Gegnerin Lena Beutlrock kam aber nicht in ihren Rhythmus. Schopf hingegen glänzte mit Serien von 97, 99 und 99 Ringen und als krönender Abschluss 100 Ringen und gewann ihr Duell haushoch und mit einem persönlichen Rekord mit 395:366 Ringen. Auf Position drei musste Pia Schapfl schon bald erkennen, dass sie an dem Tag einen schweren Stand haben würde, denn schon nach den ersten Serien war ihre Gegnerin Nicole Lindermayr davongezogen. Schapfl blieb mit 366:384 Ringen weit unter ihren Möglichkeiten, im Lager der Gäste herrschte große Freude über den Sieg.

Nun war der letzte direkte Vergleich auf Position vier ausschlaggebend. Johannes Schapfl als einziger männlicher Schütze musste gegen Jennifer Britzmair einen Sieg holen, noch dazu mit einem entsprechenden Ringergebnis. Nach zwei Serien lag die Habeskirchenerin noch mit einem Ring in Front, doch dann zeigte Schapfl Nervenstärke und zugleich baute seine Gegnerin stark ab. Dieser Punkt ging mit 380:364 Ringen an Schapfl und an die Gastgeber. Ausschlaggebend für den Sieg war nun das Ringergebnis in der Summe und hier hatten die Rehlinger mit 1519:1504 Ringe die Nase vorne. So stand am Ende ein hart erkämpfter 2:1-Auftaktsieg. (at)