Alsmoos gegen Zell: Für beide geht es um viel

Das Nachholspiel vom achten Spieltag in der Kreisliga Ost hat es in sich. Denn sowohl für Gastgeber SSV Alsmoos-Petersdorf als auch für den SC Griesbeckerzell geht es um viel.

Alsmoos tritt nach dem Remis bei der DJK Gebenhofen auf der Stelle - nur eines der zurückliegenden fünf Spiele hat der SSV gewonnen. Die Mannschaft droht, vergleichsweise früh in der Saison, im Niemandsland der Tabelle festzusitzen. Mit einem Sieg könnte die Elf um die Spielertrainer Florian Gai und Oktay Yavuz immerhin die 20 Punkte vollmachen, bis auf sechs Punkte ans Spitzentrio heranrücken und den BC Adelzhausen (20 Punkte) dank gewonnenem direkten Vergleich vorerst auf Rang vier ablösen. Dass der Fusionsklub nur fünf Punkte von einem Abstiegsrelegationsplatz entfernt ist, dürfte ob der Qualität der Mannschaft indes eine untergeordnete Rolle spielen.

Wenngleich sich das über Zell wohl auch behaupten ließe. Dennoch hängt der Absteiger im Keller fest. Nachdem das Ensemble von Metin Bas gegen den FC Gerolsbach den erhofften Befreiugsschlag verpasste, steht der Sportclub unter Zugzwang. Sollte er jedoch in Petersdorf den ersten „Dreier“ seit dem zweiten Spieltag einfahren, würde er sogar vorerst die Abstiegszone verlassen. Am Sonntag gastiert der SCG dann allerdings zum Derby beim Primus FC Affing. Anpfiff auf der Herrmann-Reinthaler-Sportanlage ist um 19 Uhr. (dali)