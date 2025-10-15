Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Aichacher Nachrichten
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Aichach
Icon Pfeil nach unten
Lokalsport
Icon Pfeil nach unten

Alsmoos gegen Zell: Für beide geht es um viel

Fußball - Kreisliga Ost

Alsmoos gegen Zell: Für beide geht es um viel

Die beiden Kreisligisten bestreiten am Mittwochabend ihr Nachholspiel.
    • |
    • |
    • |
    Der passt: Berkant Öztürks (Dritter von rechts) Tor zum 1:1 sicherte dem SCG immerhin einen Punkt gegen Gerolsbach.
    Der passt: Berkant Öztürks (Dritter von rechts) Tor zum 1:1 sicherte dem SCG immerhin einen Punkt gegen Gerolsbach. Foto: Helmut Steurer

    Das Nachholspiel vom achten Spieltag in der Kreisliga Ost hat es in sich. Denn sowohl für Gastgeber SSV Alsmoos-Petersdorf als auch für den SC Griesbeckerzell geht es um viel.

    Alsmoos tritt nach dem Remis bei der DJK Gebenhofen auf der Stelle - nur eines der zurückliegenden fünf Spiele hat der SSV gewonnen. Die Mannschaft droht, vergleichsweise früh in der Saison, im Niemandsland der Tabelle festzusitzen. Mit einem Sieg könnte die Elf um die Spielertrainer Florian Gai und Oktay Yavuz immerhin die 20 Punkte vollmachen, bis auf sechs Punkte ans Spitzentrio heranrücken und den BC Adelzhausen (20 Punkte) dank gewonnenem direkten Vergleich vorerst auf Rang vier ablösen. Dass der Fusionsklub nur fünf Punkte von einem Abstiegsrelegationsplatz entfernt ist, dürfte ob der Qualität der Mannschaft indes eine untergeordnete Rolle spielen.

    Wenngleich sich das über Zell wohl auch behaupten ließe. Dennoch hängt der Absteiger im Keller fest. Nachdem das Ensemble von Metin Bas gegen den FC Gerolsbach den erhofften Befreiugsschlag verpasste, steht der Sportclub unter Zugzwang. Sollte er jedoch in Petersdorf den ersten „Dreier“ seit dem zweiten Spieltag einfahren, würde er sogar vorerst die Abstiegszone verlassen. Am Sonntag gastiert der SCG dann allerdings zum Derby beim Primus FC Affing. Anpfiff auf der Herrmann-Reinthaler-Sportanlage ist um 19 Uhr. (dali)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden