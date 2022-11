Mehr als ein Kraftpaket: So tickt Deutschlands "fitteste" Frau

Plus Katharina Isele aus Augsburg betreibt sehr erfolgreich die Sportart Functional Fitness. Was dahintersteckt und wie die Augsburgerin mit Vorurteilen umgeht.

Als Jugendliche war sie übergewichtig, später sehr dünn - heute ist Katharina Isele die "fitteste" Frau Deutschlands. Diesen Titel hat sich die Augsburgerin bei einem internationalen Wettbewerb gesichert. Die 27-Jährige betreibt die Sportart "Functional Fitness". Sie wuchtet Sandsäcke über die Schultern, schmeißt schwere Kugeln in die Luft oder schwingt an den Ringen durch den Raum. Die gebürtige Aichacherin hat trotz ihrer Erfolge mit Vorurteilen zu kämpfen.