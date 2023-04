Badminton

vor 47 Min.

An allen Fronten: Gabi Steimer ist Leiterin, Trainerin und Spielerin zugleich

Gabi Steimer ist nicht nur Leiterin der Badmintonabteilung des TSV Aichach. Was ihr am Ehrenant gefällt. Foto: Steimer (Archivbild)

Plus Gabi Steimer hat in der Badmintonabteilung des TSV Aichach viel erlebt - nicht nur Positives. Was ihr am meisten Freude macht und wie ihr Sohn sie unterstützt.

Von Johann Eibl Artikel anhören Shape

Zuerst spielte sie lediglich Badminton, dann wurde sie Trainerin und Leiterin dieser Abteilung im TSV Aichach. Dieser Werdegang von Gabi Steimer klingt logisch. Wie kam sie zu diesem Sport, der ja längst nicht in jedem Verein praktiziert wird? „Das kam über den differenzierten Sport“, erzählt die medizinischtechnische Assistentin, deren Wiege in Fürth stand. Steimer feiert im nächsten Monat ihren 40. Geburtstag.

Macht es Spaß, sich im Ehrenamt zu engagieren? „Bis jetzt schon noch“, versichert sie, fügt aber gleich hinzu: „Manchmal ist es schon schwierig.“ Wenn sie beispielsweise das Gefühl hat, Eltern liefern ihre Sprösslinge zum Training in erster Linie deshalb ab, um für eine gewisse Zeit für den Nachwuchs nicht verantwortlich sein zu müssen. Dieses Klagelied hört man freilich auch in anderen Klubs und bei anderen Sportarten. Steimer erklärt: „Das nimmt sehr viel Zeit in Anspruch, es ist eine energiegeladene Tätigkeit.“ Sie verweist darauf, dass man zur Ausübung des Amtes eigentlich ein Auto braucht. Der gesamte Aufwand, der mit Training und Spielbetrieb verbunden ist, sei enorm und werde nicht immer so gewürdigt, wie man sich das als Funktionär oder Funktionärin wünscht.

