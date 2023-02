Basketball

vor 20 Min.

29 Punkte: Eberlein überragt bei Aichacher Sieg

Plus In Etting finden die Basketballer des TSV Aichach zurück in Erfolgsspur. Maßgeblichen Anteil am Erfolg hat Routinier Alex Eberlein, der zu alter Stärke findet.

Die Basketballer des TSV Aichach bleiben in der Erfolgsspur. Sie können den sechsten Sieg im siebten Spiel verbuchen. Gegen den TSV Etting-Ingolstadt II gab es einen 75:55-Erfolg. Allerdings ging Aichach nur mit acht Spielern in die Partie – davon zwei Jugendspieler, die soeben ihr Spiel mit der U18 gewonnen hatten.

