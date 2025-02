Aichach verliert nach Verlängerung

Die Basketballer des TSV Aichach haben beim Tabellendritten der Bezirksklasse Herren Mitte, der DJK Augsburg Nord, nach Verlängerung verloren.

Nachdem der TSV das Hinspiel knapp mit 60:57 gewonnen hatte, war Aichach gewarnt vor der Qualität der Fuggerstädter. Das Team nahm sich vor, vor allem in der Defense Stärke zu zeigen. Dies gelang über weite Strecken sehr gut – über 40 Minuten nur 44 Punkte zuzulassen, spricht eine deutliche Sprache. Auch in der Offense erarbeiteten sich die Aichacher viele gute und freie Würfe – allein das Wurfglück fehlte. Der Ball wollte das ein ums andere Mal nicht in den Korb. Das Gleiche galt für fast 70 Prozent der Freiwürfe, die die Gäste liegen ließen.

Als die ansonsten aufmerksame Aichacher Verteidigung in der 36. und 37. Minute dann noch zwei Dreier des gefährlichsten Schützen der DJK nicht verhindern konnte, und der TSV im Gegenzug selbst keine Punkte erzielte, glich die Heimmannschaft zum vor der Schlusssirene 44:44 aus. In den darauffolgenden fünf Minuten Verlängerung hatten die Augsburger das Momentum auf ihrer Seite, die Aichacher wirkten aufgrund der anstrengenden defensiven Arbeit etwas ausgelaugt und konnten in der Offense keine Akzente mehr setzen.

„Heute haben wir es zu sehr mit Distanzwürfen versucht und uns zu wenig auf unser Spiel unter dem Korb konzentriert. Der Gegner hat einfach zwei, drei Würfe mehr getroffen“, lautete das Fazit der Aichacher Coaches Uli Rappel und Henoch Nya-Ekombo.

Trotz allem besteht noch Hoffnung auf Platz eins. Das entscheidende Spiel um die Tabellenführung findet am kommenden Sonntag um 17 Uhr gegen den Ersten, die Netz16 Baskets Königsbrunn, in der Halle der Grundschule Aichach Nord statt. (bb)

TSV Aichach: Oksche (14), Peker (14), Nya-Ekombo (9), Huber (4), Urun (3), Hofmann (2), Eberlein, Dündar, Schiebelbein, Rappel.