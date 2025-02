Aichach verliert Topspiel gegen Königsbrunn

Die Basketballherren des TSV Aichach haben das vorentscheidende Spiel um die Meisterschaft der Bezirksklasse Herren Mitte gegen Tabellenführer Königsbrunn mit 50:56 verloren.

Das Hinspiel gegen den ungeschlagenen Tabellenführer Netz 16 Baskets Königsbrunn hatte der TSV Anfang des Jahres mit 25 Punkten Rückstand verloren. Allerdings kassierten die Brunnenstädter danach eine Niederlage am grünen Tisch, wobei ihnen noch ein zusätzlicher Punkt abgezogen wurde. Somit war für Aichach die Möglichkeit wieder da, sich mit einem Sieg in eigener Halle den ersten Platz zu krallen.

Da ihr Ensemble im Hinspiel zu viele leichte Punkte der Königsbrunner zugelassen hatte, setzten die spielenden Coaches Henoch Nya-Ekombo und Uli Rappel auf eine intensive und harte Defense. Vor allem die Big Men machten die Zone unter dem Korb dicht und forcierten so die Wurfversuche von außen. Die besten gegnerischen Schützen wurden dabei von Nya-Ekombo und Samy Peker abwechselnd manngedeckt. Dieser Ansatz funktionierte sehr gut, Aichach ließ gegen den offensivstärksten Kontrahenten lediglich 56 Punkte zu. Selbst verzichtete man auf den übermäßigen Einsatz von Distanzwürfen, jedoch konnten die starken Center, die zusammen 29 Punkte erzielten, nicht alle Angriffe erfolgreich abschließen. Zumindest in der Freiwurfquote kletterten die Aichacher wieder auf erträgliche 55 Prozent.

Das durchweg intensive und für die Zuschauer spannende Spiel blieb mit 9:10, 22:28 (Halbzeit), 36:37 immer eng. Die Führung wechselte ab dem dritten Drittel mehrfach, und selbst als die Gäste mit einem 10:0-Lauf Anfang des Schlussviertels auf 47:38 davonzogen, gaben die Aichacher nicht auf. Bis zur Schlussminute konnten sie noch einmal auf 50:51 herankommen, vergaben dann aber die Chance, wieder in Führung zu gehen. In der Schlussphase versuchten die Hausherren, mithilfe von Fouls die Uhr zu stoppen. Jedoch schafften es die erfahrenen Spieler des Tabellenersten immer wieder, ihren besten Schützen, Marko Franken (11/12 Freiwürfe, 21 Punkte, kein Dreier) an die Linie zu bringen, der alle seiner sechs Freiwürfe in dieser Phase traf.

Trotz dieser Niederlage waren Mannschaft und Coaches mit ihrer Leistung zufrieden, hatte man dem Publikum doch ein sehr unterhaltsames Spiel geboten.

TSV Aichach: Oksche (11 Punkte), Zott (11), Peker (8), Klein (7), Nya-Ekombo (6), Eberlein (5), Suchow (2), Urun, Hofmann, Dündar, Huber.