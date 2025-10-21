Aichacher Rumpftruppe verliert zum Auftakt in Neuburg

Die Aichacher Basketballer traten lediglich mit einer Rumpfmannschaft von sieben Spielern bei der zweiten Mannschaft des TSV Neuburg an. Nachdem bereits vor der Saison bekannt war, dass mit Boran Peker, Semih Urun (beide Vereinswechsel) sowie Hennoch Nya-Ekombo (Achillessehnenriss) drei zentrale Figuren im Spielaufbau fehlen würden, mussten für das Spiel auch noch drei weitere Spieler verletzungsbedingt und vier krankheits- oder terminbedingt absagen. Da die Heimmannschaft mit zwölf Mann über eine volle Bank verfügte, ordnete Coach Uli Rappel einen ruhigen und geordneten Spielaufbau an, da man in der Defense ohnehin das Tempo des Gegners mitgehen musste.

Diese taktische Vorgabe wurde von der Aichacher Mannschaft hervorragend umgesetzt, immer wieder wurde in der Offense Centerspieler Anton Oksche unter dem Korb gefunden, der von den Neuburgern höchstens mit Hilfe von Fouls zu stoppen war. Zudem streute der routinierte Flügel Alex Eberlein, der für dieses Spiel ersatzweise die Rolle des Point Guard übernommen hatte, drei erfolgreiche Drei-Punkte-Würfe zum Stand von 17:22 nach dem ersten Viertel ein. Im zweiten Viertel konnte man den Vorsprung bis zur achten Minute auf 23:32 ausbauen, ehe Neuburg den Spielstand mit einem 8:1-Lauf bis zur Halbzeit nahezu egalisierte.

Aichachs genesener Flügel David Klein spielt groß auf

Das dritte Viertel verlief ausgeglichen, wobei sich keine der Mannschaften absetzen konnte (49:49). Hier spielte der wieder genesene Flügel David Klein groß auf und erzielte 20 seiner 24 Punkte in den zweiten 20 Minuten. Auch das Schlussviertel blieb bis zur siebten Minute (62:60) hart umkämpft, bevor die Hausherren zu einer Serie von drei Dreiern in Folge ansetzten. Um die Abwehr von einer vorher gut funktionierenden Zonendeckung auf Mannverteidigung umzustellen, fehlte die nötige Kraft. So mussten die Aichacher das Spiel, das sie überraschend über fast die gesamte Dauer bestimmt hatten, letztlich mit 71:64 an die Hausherren abgeben.

„Wir haben den Matchplan perfekt eingehalten – aber zwölf Dreier der Neuburger waren am Ende einfach zu viel“, so der Aichacher Coach nach dem Spiel, in dem der aus der eigenen Jugend kommende Uros Lukovac seine Premiere in der Herrenmannschaft gefeiert hatte. Am Sonntag (17 Uhr) empfangen die Aichacher in der Halle der Grundschule Aichach Nord den TSV Nördlingen 2. Bereits um 14.45 Uhr hat die U16 der Aichacher, die beim Lokalrivalen SSV Schrobenhausen eine deutliche Niederlage einstecken musste (102:37), die DJK Eichstätt 2 zu Gast. (raul)

TSV Aichach: Klein (24), Oksche (20), Eberlein (9), Rappel (5), Schiebelbein (4), Dündar (2), Lukovac