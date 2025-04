Aichach ist Vizemeister

Im letzten Saisonspiel trat eine mit elf Mann ausgesprochen gut besetzte Basketball-Mannschaft des TSV Aichach mit einem 60:48-Sieg beim TSV Diedorf II den Vizetitel in der Bezirksklasse Mitte klargemacht.

Diedorf ist eine überwiegend junge und schnelle gegnerische Mannschaft. Daher setzten die Aichacher auf die körperliche Überlegenheit ihrer Centerspieler, die im ersten Viertel nur durch Fouls zu stoppen waren. Allerdings ließ Aichach in diesem Abschnitt sämtliche Freiwürfe liegen (0 von 8), so dass das Viertel mit 10:6 an die Gastgeber ging.

Da das Coach-Gespann Uli Rappel und Henoch Nya-Ekombo auch mit der Intensität der eigenen Defense nicht zufrieden war, gab es im zweiten Viertel einen kompletten Blockwechsel. Die „zweite Fünf“ brachte deutlich mehr Energie und Sicherheit ins Spiel, ließ zwar ebenfalls zehn gegnerische Punkte zu, erzielte selbst jedoch 21, so dass Aichach zur Halbzeit mit 27:20 führte.

Im zweiten Spielabschnitt konnten die Aichacher Trainer die beste Mannschaftszusammenstellung gegen die Spielweise der Diedorfer wählen. Da die junge und laufstarke Heimmannschaft nun vorwiegend mit einer engen Pressverteidigung arbeitete, wurde auf Aichacher Seite ebenfalls auf „Small Ball“ umgestellt, es wurden also die kleineren und schnelleren Spieler eingesetzt. Diese Maßnahme zeigte Wirkung und das Viertel konnte erneut gewonnen werden (52:39). Im letzten Spielabschnitt passierte nicht mehr viel, es wurde – aufgrund des letzten Saisonspiels - noch einmal kräftig durchgewechselt, wodurch vielleicht der Faden wieder etwas verloren ging. Dennoch brachten die Paarstädter den Vorsprung ungefährdet nach Hause und sicherten sich mit diesem 60:48-Sieg den zweiten Platz in der Bezirksklasse Herren Mitte. (raul)

TSV Aichach: Zott (13 Punkte), Klein (11), Huber (11), Nya-Ekombo (9), Eberlein (4), Hofmann (4), Oksche (3), Urun (3), Peker (2), Schiebelbein, Rappel.