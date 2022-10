Basketball

vor 48 Min.

Mit neuem Trainer: Aichach spielt freiwillig eine Liga tiefer

Plus Der TSV Aichach startet in die neue Saison mit einem alten Bekannten auf der Trainerbank und geht eine Liga tiefer in der Bezirksklasse an den Start.

Von Sebastian Richly

Die Körbe sind wieder das Ziel bei den Basketballern des TSV Aichach. Die Paarstädter starten am Sonntag mit einem Auswärtsspiel bei den Sportfreunden Friedberg II in die neue Saison. Neben der Spielklasse gibt es auch auf dem Trainerposten ein neues Gesicht.

