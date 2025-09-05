Heimsieg gegen Heimstetten? Pipinsried schielt Richtung Tabellenspitze

Optimal ist es bislang nicht gerade gelaufen in der Saison 2025/26 für die Fußballer des FC Pipinsried. Acht Punkte beträgt der Rückstand auf den Spitzenreiter in der Bayernliga Süd. Damit ist klar, wie wichtig ein Sieg im Heimspiel gegen den SV Heimstetten wäre. Die Partie wird am Samstag um 17.30 Uhr angepfiffen.

An diesen Gegner erinnert man sich in Pipinsried durchaus gerne. Denn in der letzten Runde entschied der FCP, der sich derzeit auswärts hervorragend schlägt, beide Duelle zu seinen Gunsten. Im Osten von München siegte er mit 4:2 Toren, in der Rückrunde am 21. April dieses Jahres zu Hause gar mit 6:1. Der jüngste 2:0-Erfolg in Geretsried sollte die Ilmtaler nun beflügeln. Wobei Pipinsried ganz gewiss nichts dagegen einzuwenden hätte, wenn die Entscheidung dieses Mal etwas früher zustande käme. In Geretsried war nach 96 Minuten kurioserweise noch kein Treffer gefallen. Dann schlug Nico Karger gleich zweimal vom Elfmeterpunkt aus zu.

Vergangene Saison zwei Siege gegen Heimstetten, ein Sieg bringt Rückenwind: Pipinsried will nach oben

Beim SVH war in diesen Wochen in erster Geduld gefragt, der erste „Dreier“ ließ lange auf sich warten. Erst vor einer Woche konnte so richtig gejubelt werden, als die Mannschaft vom SV Schalding-Heining vor eigenem Publikum mit 3:2 Toren geschlagen wurde. Nun wird sich zeigen, ob dieser Erfolg das Startsignal für weitere Siege war oder ob die Gäste, die 2023 auf der Regionalliga abgestiegen sind, in die alten Muster zurückfallen.

Zuvor hatten sie nämlich zwei Niederlagen kassiert und nicht weniger als fünfmal unentschieden gespielt. Dass der SVH mit Lukas Riglewski (vier Saisontreffer) über einen herausragenden Angreifer verfügt, das hat sich in der gesamten Liga längst herumgesprochen. Bemerkenswert in der Mannschaft der Gäste ist die Besetzung des Trainertrios. Darin befindet sich mit Sarah Romert auch eine Frau, die vor Jahren im Trikot des FC Bayern München in der Bundesliga spielte.