Ein klinsmännischer Ansatz für den BC Aichach

An sich sieht beim BC Aichach alles so aus, wie es beim BC Aichach eben aussieht. Das Kassenhäuschen aus dunkelbraunem Holz, die breiten Betontreppen, die in Richtung Rasen führen, vorbei an den Fenstern des Geschäftszimmers. Und doch blickt Roman Artes anders auf den Verein, für den er zwischen 2010 und 2013 als Torhüter auflief. „Als Spieler“, sagt er, „da nimmst du das, was außerhalb des Fußballplatzes passiert, gar nicht so wahr.“ Dabei hält das, was da um die Linien und die Kabinenwände herum passiert, den Spielbetrieb am Laufen.

