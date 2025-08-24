Icon Menü
Beste Saisonleistung: TSV Aindling kommt zu einem 2:2 gegen den TSV Schwabmünchen

Fußball - Landesliga

Aindling wird in Unterzahl zum Stolperstein

Mit der besten Saisonleistung kommt der TSV zu einem 2:2 gegen den TSV Schwabmünchen. Der Spitzenreiter verlässt erstmals in dieser Runde den Platz nicht als Sieger. 
Von Johann Eibl
    •
    •
    •
    Laurin Völlmerk (Dritter von links) schoss wie schon gegen Hollenbach auch gegen Schwabmünchen das 1:0. Erstmals seit dem 2:1-Derbysieg Ende Juli konnte der TSV Aindling wieder über mehr als einen Treffer in einem Landesligaspiel jubeln.
    Laurin Völlmerk (Dritter von links) schoss wie schon gegen Hollenbach auch gegen Schwabmünchen das 1:0. Erstmals seit dem 2:1-Derbysieg Ende Juli konnte der TSV Aindling wieder über mehr als einen Treffer in einem Landesligaspiel jubeln. Foto: Adrian Goldberg

    Die Serie der sieglosen Spiele ging für den TSV Aindling auch am Sonntagabend nicht zu Ende. Dennoch durften die Fußballer das Spielfeld nach dem 2:2 gegen den TSV Schwabmünchen mit erhobenen Köpfen verlassen. Es war die beste Leistung in dieser Saison gewesen. Für die Gäste bedeutete das Remis den ersten Auftritt, den sie ohne Sieg beendeten. Was die Aindlinger Vorstellung gegen den Spitzenreiter besonders wertvoll machte: Die Hausherren mussten nach einer Hinausstellung eine Halbzeit lang in Unterzahl agieren.

