Aindling wird in Unterzahl zum Stolperstein

Die Serie der sieglosen Spiele ging für den TSV Aindling auch am Sonntagabend nicht zu Ende. Dennoch durften die Fußballer das Spielfeld nach dem 2:2 gegen den TSV Schwabmünchen mit erhobenen Köpfen verlassen. Es war die beste Leistung in dieser Saison gewesen. Für die Gäste bedeutete das Remis den ersten Auftritt, den sie ohne Sieg beendeten. Was die Aindlinger Vorstellung gegen den Spitzenreiter besonders wertvoll machte: Die Hausherren mussten nach einer Hinausstellung eine Halbzeit lang in Unterzahl agieren.

