Schwächelnde Gersthofer warten: Kann Ecknach den Angstgegner bezwingen?

Nach sechs Siegen in Folge und sieben Partien ohne Niederlage fanden die Blau-Weißen gegen die am vergangenen Sonntag gegen die Jettinger Defensive kein Mittel, mussten ihrerseits aber einen Gegentreffer hinnehmen, weshalb am Ende eine knappe 0:1-Niederlage stand. Mit dem bisherigen Saisonverlauf in der Bezirksliga zeigt sich Dreßler freilich trotzdem sehr zufrieden, die Ausbeute sei mehr, als man zu Beginn erwarten konnte.

„Wenn du im August 18 Punkte holst, hilft das natürlich für die restliche Saison“, stellt Dreßler heraus, wie wichtig es ist, am Anfang nicht zu viele Punkte liegen zu lassen. Gerade der August sei ein Monat, der durch die Urlaubszeit und die englischen Wochen für alle eine große Herausforderung darstelle. Aktuell fehlt aus dem Ecknacher Kader urlaubsbedingt nur noch Christian Wagner, der wegen einer Fernreise länger nicht zur Verfügung steht. „Schade, er war in den vergangenen Wochen eine der Überraschungen und eine Stütze in unserem Spiel“, lobt Selig das 25-jährige Eigengewächs, das unter Dreßler in sechs von acht Spielen in der Startelf stand und fast jedes Mal die vollen 90 Minuten absolvierte.

Zehn Spiele, null Siege: Bilanz des VfL Ecknach gegen den TSV Gersthofen ist vernichtend

Fehlen wird am kommenden Sonntag, wenn es um 15 Uhr an der heimischen Erlenstraße gegen den TSV Gersthofen geht, auch Lukas Wiedholz. Der Mittelfeldmann, der vergangene Woche im Kreisklassenteam der Ecknacher Spielpraxis sammelte, zog sich unter der Woche eine leichte Blessur in der Wade zu. Nach zwei Spielen Pause meldete sich hingegen Stefan Reiter im Training zurück. Der Dauerläufer, der bis zu seiner Verletzung aus der Startelf nicht wegzudenken war, plagten Schmerzen in der Leiste. Insgesamt zeigt sich Reiner mit der personellen Lage und dem Klima in der Mannschaft zufrieden. „Wir haben zweimal intensiv trainiert, an der guten Stimmung hat die Niederlage in Jettingen nichts geändert“, freut sich der Dreßler-Assistent.

Intensiv wird aller Voraussicht nach auch das Duell mit den Gästen aus dem Augsburger Landkreis. Gegen keinen anderen Gegner der Liga haben die Aichacher Vorstädter eine derart schlechte Bilanz, wie gegen die Schwarz-Gelben. Zehnmal trafen die beiden Klubs in der Bezirksliga aufeinander, kein einziges Aufeinandertreffen konnte der VfL gewinnen. Fünfmal wurden die Punkte geteilt, fünfmal hieß der Sieger TSV Gersthofen.

Der ehemalige Landesligist startete mit zwei Siegen verheißungsvoll in die Runde, danach aber knirschte es intern und auf den Rücktritt des sportlichen Leiters Goran Boric folgten fünf sieglose Spiele mit vier Niederlagen. Zuletzt gelang der Truppe von Trainer Ajet Abazi aber ein 2:0-Erfolg gegen Rinnenthal, was vermutlich nicht zuletzt mit der Rückkehr des Torjägers Fabian Bühler zusammenhängt, der sich nach wochenlanger Verletzungspause prompt in die Torschützenliste eintrug. „Einer der besten Angreifer der Liga“, befindet Reiner, der sicher nicht böse gewesen wäre, hätte sich die Genesung des pfeilschnellen und abschlussstarken Stürmers noch einige Wochen hinausgezögert. (jng)