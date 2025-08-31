Icon Menü
Bezirksliga Nord: 0:1 in Jettingen - Umstrittenes Tor beendet Ecknachs Serie

Fußball - Bezirksliga

Umstrittenes Tor beendet Ecknachs Serie

Der VfL verliert erstmals in dieser Spielzeit. Beim 0:1 in Jettingen hadern die Aichacher Vorstädter mit dem Schiedsrichter.
    • |
    • |
    • |
    Stand er im Abseits? Der VfL sagt Ja, die Schiedsrichter Nein und Benedikt Ost ist es absolut egal: Er ist vor Christian Wagner am Ball und spitzelt ihn an Hannes Helfer vorbei ins Tor.
    Am achten Spieltag hat es in der Bezirksliga Nord nun auch den VfL Ecknach erwischt. Den bislang ungeschlagenen Tabellenführer reichte eine ordentliche Leistung beim VfR Jettingen nicht, um Zählbares mit nach Hause an die Erlenstraße zu nehmen. Schwer zu verdauen war aus Ecknacher Sicht das Tor der Jettinger, das in der Wahrnehmung der Blau-Weißen aus einer Abseitsstellung resultierte. Weil auch der Tabellenzweite TSV Haunstetten mit 0:2 gegen Wertingen verlor, bleiben die Ecknacher aber Tabellenführer.

