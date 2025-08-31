Umstrittenes Tor beendet Ecknachs Serie

Am achten Spieltag hat es in der Bezirksliga Nord nun auch den VfL Ecknach erwischt. Den bislang ungeschlagenen Tabellenführer reichte eine ordentliche Leistung beim VfR Jettingen nicht, um Zählbares mit nach Hause an die Erlenstraße zu nehmen. Schwer zu verdauen war aus Ecknacher Sicht das Tor der Jettinger, das in der Wahrnehmung der Blau-Weißen aus einer Abseitsstellung resultierte. Weil auch der Tabellenzweite TSV Haunstetten mit 0:2 gegen Wertingen verlor, bleiben die Ecknacher aber Tabellenführer.

