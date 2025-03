Mit gemischten Gefühlen dürfte sich am Sonntag der VfL-Fan-Bus auf die Reise nach Jettingen machen. Der VfL Ecknach bestreitet sein erstes Pflichtspiel nach der Winterpause am morgigen Sonntag beim dortigen VfR (Anstoß 14 Uhr). Also ausgerechnet bei jenem Gegner, der dem VfL in der Hinrunde eine bittere 1:5-Heimpleite zufügte.

