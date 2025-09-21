Drittes Spiel in Folge ohne Sieg: Ecknach verliert gegen Meitingen

Der VfL Ecknach verlor sein Heimspiel am Sonntag gegen den TSV Meitingen mit 0:2. Damit bleibt die Elf von Trainer Sören Dreßler zum dritten Spiel in Folge ohne eigenen Torerfolg, verlor erstmals zu Hause und kassierte, ebenfalls zum ersten Mal in dieser Saison, in einem Spiel mehr als ein Gegentor. Entsprechend bedient zeigte sich Dressler unmittelbar nach der Partie. „Heute hat keiner von uns Normalform erreicht, wir haben kein Bein auf den Platz bekommen. Das müssen wir ganz schnell abhaken und diese Woche gut trainieren“, versuchte der Ex-Profi, schnell wieder nach vorn zu schauen.

Der VfL startete nicht schlecht in die Partie und kam zu den ersten Offensivaktionen. Nach elf Minuten landete ein Meitinger Klärungsversuch am eigenen Pfosten und nach einer viertel Stunde hätte Co-Spielertrainer Simon Reiner die Heimischen eigentlich in Führung bringen müssen. Nach einem schönen Angriff über links legte Stefan Reiter quer, Serhat Örnek ließ den Ball clever durch die Beine und am zweiten Pfosten stand Reiner völlig blank. Der Ex-Zeller konnte zwar den Ball annehmen, scheiterte aber an einem Meitinger Abwehrspieler, der den Ball vor dem Einschlag blockte.

Nächstes Spiel ohne Sieg für Ecknach: Meitingens Michael Meir schlägt VfL-Defensive zweimal

Nach 20 Minuten wurden die Gäste vom Lechrain erstmals richtig gefährlich, Alexander Haider schlenzte aber von halblinks übers Tor. In der 24. Minute dann die Führung für die Gäste, die zu diesem Zeitpunkt ein wenig schmeichelhaft war. Spielmacher Matteo Duvnjak fand mit einem weiten Ball Linksaußen Michael Meir, der nicht lange fackelte. Er sah, dass VfL-Keeper Hannes Helfer etwas zu weit vor seinem Tor stand und hob das Leder gefühlvoll aus 25 Metern in die Maschen.

Der Treffer zeigte Wirkung bei den Gastgebern, Meitingen übernahm mehr und mehr die Kontrolle und verdiente sich die Führung im Nachhinein. Bis zur Pause hatten Meir und Heider noch gute Möglichkeiten für den TSV. Ecknach konnte froh sein, dass es mit nur 0:1 in die Pause ging.

Nach dem Seitenwechsel bot sich den 137 Zuschauern das gleiche Bild. Ecknach tat sich enorm schwer, zu Chancen zu kommen, auf der anderen Seite hätten Meir auf Steckpass von Duvnjak und Heider, der wie Meir allein vor Helfer auftauchte, früh für klare Verhältnisse sorgen können. So dauerte es bis zur 67. Minute, ehe die Meitinger Aktivposten Heider und Meir für das 0:2 sorgten. Heider scheiterte aus rund 18 Metern an Helfer und Meir kam durch den Abstauber zu seinem zweiten Treffer an diesem Nachmittag. Dass es am Ende nicht noch deutlicher wurde, lag an VfL-Keeper Helfer, der einen schwach getretenen Handelfmeter von Arthur Fichtner parierte. (jng)