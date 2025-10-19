Aus 0:1 mach 5:2: Ecknach dreht Rückstand zu klarem Sieg

Der VfL Ecknach besiegt zu Hause den TSV Zusmarshausen auch in der Höhe verdient mit 5:2 und rehabilitierte sich damit ein Stück weit für die 1:5-Pleite am vergangenen Wochenende in Joshofen. VfL-Coach Sören Dreßler sprach von einem „richtig guten“ Auftritt seiner Elf. Wenn es etwas zu kritisieren gäbe, dann „die mangelhafte Chancenverwertung“. Tatsächlich dominierte Ecknach die Partie und hätte das Ergebnis auch noch deutlicher gestalten können.

Von Beginn an war der Dreßler-Truppe anzumerken, dass sie ein anderes Gesicht zeigen wollten als in Joshofen und bereits nach drei Minuten hätte es eigentlich im Zusmarshausener Kasten klingeln müssen. Luka Broncel setzte sich über links durch und legte flach zur Mitte, wo Serhat Örnek etwas zu lang brauchte und dann Torhüter Raif Husic anschoss. Auch in der Folge hatten die Hausherren nach vorn deutlich mehr anzubieten als die Gäste, deren Spiel sehr auf Torjäger Marc Sirch zugeschnitten schien.

Ecknach machte sowohl über rechts mit Simon Reiner und Maxi Rauch, als auch über links mit Martin Birkl und Luca Broncel mächtig betrieb – was fehlte, war ein Tor. Stürmer Marc Baumgärtner brachte nach Vorlage von Lukas Wiedholz zu wenig Druck hinter den Ball (13.), Broncel scheiterte aus spitzem Winkel mit einem strammen Schuss an Husic (26.) und verzog eine Minute später aus 16 Metern (27.). Nach einer halben Stunde dann die kalte Dusche für Ecknach. Praktisch aus dem Nichts verwertete Luca Jaskolka eine Hereingabe zum schmeichelhaften 0:1.

Zur Halbzeit noch 1:1: VfL Ecknach überrollt TSV Zusmarshausen bei 5:2-Sieg in Hälfte zwei

Die Gastgeber zeigten sich aber völlig unbeeindruckt. Nur eine Minute nach dem Gegentreffer narrte Reiner seinen Gegenspieler über halbrechts, drosch die Kugel aber ans Außennetz. Belohnt wurde das Engagement der Blau-Blauweißen erst in der 35. Minute. Wiedholz brachte einen Freistoß zur Mitte, wo Zusmarshausen den Ball nicht klären konnte und Rauch ihn aufs Tor schoss. Durch ein Abwehrbein abgefälscht, trudelte das Leder unhaltbar für Husic ins Tor. Ecknach blieb tonangebend und hätte beinahe mit dem Halbzeitpfiff noch getroffen. Rauch fand Baumgärtner am kurzen Pfosten, der aber das Tor knapp verfehlte. So ging es mit einem Remis in die Pause, mit dem Ecknach nicht zufrieden sein konnte.

Nach Wiederanpfiff bot sich dasselbe Bild, Ecknachs Angreifer waren an diesem Tag einfach zu schnell für die Gästedefensive. „Wie wir nach der Pause gleich wieder aufs Gas drücken und dabei die Defensive nicht vergessen, war überragend“, lobte Dreßler. Broncel (47. und 51.) hätte bereits die Führung sorgen könne, die dann Rauch besorgte. Von Wiedholz bedient, blieb er stabil im Zweikampf und vollendete aus knapp 16 Metern links unten.

Nach gut einer Stunde dann die Entscheidung. Örnek brachte eine Ecke von links und am langen Pfosten konnte Innenverteidiger Tim Sponer in Ruhe zum 3:1 einnicken. Kurz vor Ende nahm die Partie nocheinmal richtig Fahrt auf. Philipp Heinrichs jagte eine Kopfballvorlage von Tim Sponer mit links zum 4:1 unters Tordach (85.), zwei Minuten später verkürzte Fabian Strehle auf 2:4. Wieder nur zwei Zeigerumdrehungen später traf Heinrichs die Latte und auch in der Nachspielzeit war Heinrichs, eigentlich Torjäger der zweiten Mannschaft, noch einmal im Mittelpunkt, als er elfmeterreif gefoult wurde. Örnek verlud Husic und stellte den Endstand her. (jng)