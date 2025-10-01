Gegen abstiegsbedrohte Nördlinger und den Trend: Ecknach will endlich wieder siegen

Gut ein Drittel der Saison in der Bezirksliga Nord ist bereits absolviert. Der VfL Ecknach hat nach elf Spielen 21 Punkte, liegt auf dem vierten Tabellenplatz und hat dazu noch das Nachholspiel gegen die Bayernliga-Reserve des TSV Nördlingen in der Hinterhand. Mit einem Sieg im Ries am Donnerstagabend (Anpfiff 19.30 Uhr) könnte sich die Mannschaft von Trainer Sören Dreßler sogar an Meitingen (3. / 22 Punkte) und Jettingen (2. / 23) vorbeischieben und hinter Haunstetten den zweiten Platz einnehmen.

Dass sie diesen nicht bereits jetzt innehat, verhinderte am vergangenen Samstag Haunstettens Torhüter Maximilian Lenz, der dem VfL mit einem Kopfballtor in letzter Sekunde den Sieg entriss und seinem Team das 1:1 bescherte. Ein Erfolg hätte den Aichacher Vorstädtern nicht nur Tabellarisch gutgetan, sie hätten damit auch ihre Sieglosserie beendet, die nun seit vier Spielen andauert. Vincent Aumiller, der Co-Trainer von Sören Dreßler, hatte das Unentschieden aber bereits nach dem Spiel als „unglücklich, aber nicht unverdient“ eingeordnet. Haunstetten sei ein starker Gegner gewesen und stehe auch nicht von ungefähr ganz vorne.

Auf Augenhöhe mit Tabellenführer Haunstetten: VfL Ecknach darf trotz Sieglosserie Hoffnung schöpfen

Was für Aumiller aber viel wichtiger gewesen sein dürfte, ist, dass auch seine Mannschaft einen sehr ordentlichen Vortrag anbot und damit die richtige Reaktion auf den dünnen Auftritt in der Vorwoche gegen Meitingen gezeigt hatte. Ecknach agierte auf Augenhöhe mit dem Klassenprimus aus Haunstetten und kann deshalb selbstbewusst in die zwei Spiele am langen Wochenende gehen.

Am Sonntag kommt der Landesligaabsteiger TSV Wertingen an die Erlenstraße, zuvor reist der VfL Ecknach aber zu seinem Gastauftritt nach Nördlingen. Für die abstiegsbedrohte Zweitvertretung des TSV ist das rettende Ufer drei Punkte entfernt, die Rieser haben ihre vergangenen vier Spiele allesamt verloren. Auf dem Papier steht dem VfL damit eine machbare Aufgabe ins Haus. Die Wahrheit steht jedoch bekanntlich nicht auf dem Papier, sondern liegt auf dem Platz.

Dort musste sich der VfL im jüngsten Duell geschlagen geben. Die letzte Begegnung gegen die Nördlinger Reservisten dürfte vielen Ecknachern noch in schlechter Erinnerung sein. Im November vergangenen Jahres überrollten die Grün-Weißen den heillos überforderten VfL förmlich und führten bereits nach 25 Minuten mit 3:0. Am Ende stand mit 4:1 ein Ergebnis, mit dem Ecknach noch gut bedient war. Dorthin zurückkehren, so hoffen die Ecknacher, sollen auch wieder Angreifer Luca Broncel und Defensivspezialist Martin Birkl, die am vergangenen Wochenende beide krank passen mussten. (jng)