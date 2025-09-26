Gegen den Tabellenführer – und die Minikrise: VfL Ecknach zu Gast in Haunstetten

Der VfL Ecknach muss bereits am Samstag (Spielbeginn 14 Uhr) beim Überraschungstabellenführer TSV Haunstetten antreten und möchte ausgerechnet beim Klassenprimus seine Minikrise beenden. Drei Spiele warten die Kicker von der Erlenstraße mittlerweile auf einen Sieg, darüber hinaus blieben sie in diesen 270 Minuten ohne eigenen Torerfolg. Den letzten Treffer erzielte Serhat Örnek vor rund vier Wochen per Elfmeter zum Last-Minute-Heimsieg gegen Wörnitzstein.

Nachdenklich stimmte VfL-Coach Sören Dreßler vor allem die Art und Weise, wie sein Team zuletzt das Heimspiel gegen den TSV Meitingen (0:2) verloren hatte. Dreßlers Co-Spielertrainer Simon Reiner hat das Gefühl, dass der Mannschaft das spielfreie Wochenende vor dem Meitingen-Spiel (die Partie gegen Nördlingen II wurde auf den 2. Oktober verlegt) „nicht gutgetan“ habe und aufgrund dieser Pause ein wenig der Biss verloren gegangen ging. Für die aktuelle Trainingswoche, schiebt er hinterher, gelte dies jedoch nicht mehr, er habe einen „deutlichen Stimmungsaufschwung“ wahrgenommen.

Vor einem halben Jahr noch am Abgrund: Ecknachs Gegner TSV Haunstetten im Aufschwung

Den und dazu noch einen deutlichen Leistungsaufschwung wird es brauchen, wollen die Blau-Weißen am Samstagnachmittag am Sportplatz an der Albert-Loderer-Halle bestehen. Haunstetten ist die Mannschaft der Stunde und zieht mit mittlerweile sechs Punkten Vorsprung an der Tabellenspitze einsam seine Kreise. Eine Konstellation, die vor gut sechs Monaten, wenn überhaupt, nur ganz wenige vorausgesagt hätten. Im März dieses Jahres starteten die Augsburger mit drei Niederlagen in die Frühjahrsrunde.

Am Ende stand jedoch der souveräne Klassenerhalt und offensichtlich gelang es den Verantwortlichen, allen voran dem sportlichen Leiter Marc Riedl und dem neuen Trainer Rene Hauck (kam von der SpVgg Langerringen), den Unkenrufen zu trotzen und eine schlagkräftige Truppe an den Start zu bringen. Auch beim spielenden Co-Trainer Kerem Cakin sieht es bislang so aus, als hätte man ein glückliches Händchen gehabt. Der Angreifer erzielte bereits sieben Treffer und diente viermal als Vorlagengeber.

Hoffnung machen den Ecknachern vielleicht zwei Statistiken. Zum einen wäre da die „Heimschwäche“ des Tabellenführers. Während Haunstetten alle seine fünf Saisonspiele in der Fremde gewann, ließen sie bei den sechs Heimauftritten ausgerechnet gegen den Vorletzten aus Wertingen (0:2) und den Drittletzten aus Maihingen (1:1) Punkte liegen. Zum anderen sprechen die einzigen drei direkten Duelle in Pflichtspielen für die Aichacher Vorstädter. Sowohl ein Toto-Pokalspiel im Jahr 2014, als auch die beiden Aufeinandertreffen der vergangenen Saison konnte der VfL für sich entscheiden. (jng)