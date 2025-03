Ausgleich mit dem letzten Pfeil

Total verkehrte Vorzeichen herrschten bei den beiden Remis für die Dartsteams zwei und drei von Grüne Eiche Schönbach. So startete Schönbach III bei den Bavarian Knights Dartern in Hurlach furios und führte nach dem ersten Einzeldurchgang mit 3:1 Punkten. Sowohl Jack Nefzger (3:0) als auch Werner Penzes (3:0) und Quirin Großhauser (3:0) hatten ihre Gegner im Griff. Im zweiten Durchgang drehten die Gastgeber auf. Da nur Nefzger mühsam mit 3:2 Legs die Oberhand behielt, stand es vor den abschließenden Doppeln plötzlich 4:4 nach Punkten. Chancenlos waren Penzes/Großhauser beim 5:4 für Hurlach. Eiskalt konterten schließlich Nefzger/Pilger und holten mit 3:0 den Punkt zum letztlich verdienten 5:5.

Für Schönbachs zweites Team herrschten an eigenen Dartboards ganz andere Vorzeichen gegen das fünfte Team aus Lechhausen. Hier legten die Gäste aus der Fuggerstadt im ersten Einzeldurchgang stark los. Nur Stefan Haas konnte mit 3:1 Legs für Grüne Eiche punkten. Fast das selbe Bild im zweiten Durchgang. Nachdem nur Sebastian Roß (3:1) und erneut Haas (3:1) siegten, stand es vor den abschließenden Doppeln bereits 5:3 für den Tabellenzweiten aus Augsburg. Hier begannen schließlich Haas und Johannes Großhauser treffsicher und holten mit 3:1 gegen Baumann/Wagner den vierten Punkt für ihr Team. Somit lag es an Tobias Köckeis und Roß, die Aufholjagd noch zumindest mit dem Ausgleichspunkt zu belohnen. In ständigem Wechsel der Führung konnte buchstäblich mit dem letzten Pfeilwurf Köckeis den fünften Punkt für sein Team holen, was letztendlich das Remis für Schönbach II bedeutete.

Auf verlorenem Posten stand Schönbachs erstes Team beim Tabellenführer in Lechhausen. Die zweite Mannschaft der DJK-Darter zeigte den Grüne-Eiche-Dartern von Anfang an klar auf, wer der Herr auf der herrlichen Dartanlage ist. Nach den beiden Einzeldurchgängen führten die Lechhausener bereits uneinholbar mit 7:1 Punkten, da nur Jack Nefzger mühsam mit 3:2 Legs gegen Julian Schneider punktete. Lediglich eine kleine Ergebniskosmetik konnten Tobias Fottner und Florian Golling gegen Julian Schneider und Tim Antonitsch betreiben, als sie ebenfalls hartumkämpft mit 3:2 Legs den zweiten Ehrenpunkt für ihr Team zur klaren 2:8-Klatsche gegen den Primus holten. (JR)