Ein besonderes Jubiläum: Aichacher Stadtlauf geht in die 40. Runde

Der LC Aichach und die heimische Laufszene haben einen Grund zum Feiern: Am Samstag, 28. Juni, geht der Aichacher Stadtlauf zum 40. Mal über die Altstadt-Bühne. „Wir freuen uns sehr, dass wir dieses Jubiläum begehen können“, sagt Josef Lechner, der Vorsitzende des LC Aichach. „Und wir wünschen uns, dass möglichst viele Lauffans dieses besondere Jubiläum mit uns mitfeiern.“

Er setzt dabei auf eine möglichst große Beteiligung der Aichacher Schulen sowie auf die regionalen Betriebe. So habe sich die Pfeifer Group aus Unterbernbach mit einem großen Team angesagt, erzählt Lechner, mit 15 bis 20 Sportlerinnen und Sportlern. Der LCA-Chef hofft auf eine Signalwirkung für andere Aichacher Unternehmen: „Unser Stadtlauf könnte eigentlich auch zum Firmenlauf werden.“

40. Aichacher Stadtlauf: Das ist die Strecke, so können Sie sich anmelden

Am Ablauf und Programm hat sich kaum etwas geändert. Der flache Parcours führt um die historische Altstadt. Start und Ziel sind am alten Rathaus aufgebaut. Allerdings finden alle Rennen rund zwei Stunden früher statt als sonst: Der erste Startschuss zum „Special Lauf“ der Ulrichswerkstätten Aichach ertönt schon um 17 Uhr. Deren Sportlerinnen und Sportler haben eine Altstadt-Runde über 1,2 Kilometer zu bewältigen. Die Kinder und Jugendlichen der Altersklassen von U10 bis U16 gehen zwischen 17.15 Uhr und 18.05 Uhr über denselben Kurs und dieselbe Distanz, nach Altersklassen gestaffelt, Mädchen und Buben getrennt. Der Hauptlauf über sechs Kilometer (fünf Runden) wird um 18.15 Uhr gestartet, gemeinsam mit dem Jugendlauf über 2,4 Kilometer (zwei Runden).

Alle Kinder erhalten eine Medaille. Die drei schnellsten Frauen und Männer einer Wettkampfklasse (W/M20, W/M40, W/M50, W/M60) erhalten Sachpreise. Urkunden gibt es für die besten sechs einer Klasse. Zudem wird eine Mannschaftswertung durchgeführt. Die Anmeldung ist auf der LCA-Seite lcaichach.de möglich oder per Telefon oder E-Mail an den Vereinschef Josef Lechner (Telefon: 08205/6467, E-Mail: info@lcaichach.de). Meldeschluss ist Mittwoch, 25. Juni, um 22 Uhr. Nachmeldungen am Wettkampftag sind bis 30 Minuten vor dem jeweiligen Start möglich. Die Startnummern werden ab 16.30 Uhr im Start-Ziel-Bereich ausgegeben.