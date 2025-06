Der 51-Tore-Sturm: FC Affing verpflichtet auch Robin Helmschrott

Der FC Affing wird mit einer der aufregendsten Offensivreihen der Fußball-Region in die kommende Spielzeit der Kreisliga Ost starten. Nachdem der Klub bereits Stefan Simonovic verpflichtet hat, kommt nun auch Robin Helmschrott an die Frechholzhauser Straße. Erst vor wenigen Tagen war das Aus von Helmschrott als Spielertrainer bei Affings Ligarivalen SSV Alsmoos-Petersdorf publik geworden. Der 30-Jährige war zudem mit 30 Treffern Torschützenkönig der Oststaffel. Gemeinsam mit Simonovic, vergangene Spielzeit 21-facher Torschütze für Cosmos Aystetten in der Landesliga und ebenfalls einst als Goalgetter beim SSV, soll Helmschrott den FCA in die Bezirksliga schießen.

Robin Helmschrott Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

FC Affing Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Affing Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis