Der FC Pipinsried verlängert mit drei Spielern

Paul Iffarth, Pablo Rodriguez und Nenad Petkovic haben beim FC Pipinsried bis 2026 verlängert. Der Sportliche Leiter Johannes Müller ist überzeugt, dass die drei Youngster „die nächsten Schritte in ihrer Entwicklung in Pipinsried machen werden. Wir freuen uns, dass sie mit Freude unseren Weg weiter mitgehen und erwarten, dass sie sich in ihren Rollen ebenso entfalten werden.“

Der 23-jährige Benitez erkämpfte sich in den vergangenen Monaten einen Stammplatz im Zentrum. „Er hat bisher in jeder Saison einen Schritt nach vorne gemacht und stellt sein eigenes Ego immer hinten an“, beschreibt ihn Müller. „Diese Eigenschaft macht ihn sehr wertvoll.“

Der 19-jährige Petkovic trainiert bereits seit der U19 regelmäßig mit der ersten Mannschaft. „Er hat sich in Bezug auf Einsatzminuten und Scorerpunkte deutlich weiterentwickeln können“, lobt ihn der Sportliche Leiter. Der 21-jährige Iffarth hat derweil eine schwere Verletzung hinter sich. „Mit der Verlängerung setzen wir ein Zeichen, dass wir ihm zutrauen, dass er wieder an sein Leistungsmaximum kommt“, sagt Müller. (AZ)