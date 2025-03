Der TSV Aichach vor dem Endspurt: Zeit für Spekulationen

Bevor am Samstag, 15. März, der Endspurt für die Handballer des TSV Aichach beginnt, dürfen sie – und natürlich auch die Konkurrenten – noch mal eine schöpferische Pause einlegen. In dieser letzten Unterbrechung der Saison 2024/25 kann darüber debattiert werden, wer in der Bezirksoberliga der Männer an der Spitze das Rennen machen wird. Aichach oder Göggingen – das ist die große Frage.

