Der TSV Aichach will die letzten Zweifel aus dem Weg räumen

Am letzten Wochenende im März stehen den Handballerinnen und Handballern des TSV Aichach keine Riesenreisen bevor, sondern vergleichsweise kurze Fahrten zu Gegnern in der Nachbarschaft. Die Frauen treten in der Oberliga Süd bei der zweiten Mannschaft des TSV Haunstetten an, Beginn der Partie ist am Samstag um 15.30 Uhr. Und um 19.30 Uhr legen die Männer in der Bezirksoberliga bei der SG 1871 Augsburg/Gersthofen los.

