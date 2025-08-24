Hollenbach verteilt Geschenke an Gast Jetzendorf

Eine letztlich klare 0:4-Heimniederlage setzte es am Sonntagabend für den TSV Hollenbach in der Landesligapartie gegen den TSV Jetzendorf. Die neu formierte Defensive machte den Gästen zu viele Angebote, die diese dankend annahmen und eiskalt bestraften. „Der Sieg für Jetzendorf ist verdient, in der Entstehung aber bitter“, fasste Trainer Daniel Zweckbronner die eigene Gemütslage nach Abpfiff zusammen. „Wir mussten die Abwehr erneut umbauen, Nici Mederer verletzt sich im ersten Durchgang am Knie und die drei ersten Tore fallen nach individuellen Fehlern von uns. Das kannst du dir in der Landesliga einfach nicht erlauben.“

Für Martin Knauer, der sich am Mittwoch in Ehekirchen das Schlüsselbein gebrochen hatte und inzwischen bereits operiert wurde, kam in der Innenverteidigung Arthur Potapov (wechselte im Sommer aus Kissing nach Hollenbach) zu seinem Landesligadebüt. Daniel Zweckbronner hatte mit muskulären Problemen zu kämpfen und nahm nach seinem Comeback in Ehekirchen wieder auf der Bank Platz. Elias Ruisinger übernahm für den 35-Jährigen neben Potapov.

Schäfer trifft den Pfosten, Geuenich zur Führung

Hollenbach startete furios. Nach fünf Minuten drang Zeyer in den Gästestrafraum ein und legte zurück auf Schäfer. Der schlaksige Angreifer zog von der Strafraumlinie direkt ab, traf aber nur den Pfosten. Keeper Jeremy Manhard wäre machtlos gewesen. Die Spielkontrolle hatte dennoch Jetzendorf inne, die Gäste zeigten sich ballsicherer und mit der reiferen Spielanlage. Dabei setzten sie die Heimelf immer wieder unter Druck und zwangen sie zu Fehlern. So landete ein Pass von Keeper Florian Hartmann bei Gästekapitän Benedict Geuenich, der sich nicht lange bitten ließ und im Strafraum sofort abschloss. Der Ball knallte an die Unterkante der Latte und sprang von dort zurück ins Spielfeld (13.).

Kurz darauf verlor Hollenbach den Ball erneut. Diesmal ließ sich Geuenich nicht zweimal bitten und bestrafte den Fehler der Krebsbachkicker mit dem 1:0 für die Gäste aus dem Landkreis Pfaffenhofen. Hollenbachs Antwort kam wenige Minuten später. Zeyer passte auf Mederer, der aus etwa zwölf Metern flach auf die lange Ecke zielte. Schlussmann Manhard klärte mit den Fingerspitzen zur Ecke. Kurz darauf war das Spiel für Mederer beendet. Beim Versuch, einen Ball zu blocken, verdrehte er sich das Knie und wurde durch Lukas Falk ersetzt (18.). Noch vor der Pause hatte Stefan Stöckl die Gelegenheit, die Führung auszubauen, sein Schuss nach einem Hollenbacher Missverständnis ging knapp vorbei.

Jetzendorf nutzt Hollenbachs Fehler eiskalt aus

Die erste Torchance im zweiten Durchgang hatte Schäfer, der nach Balleroberung kurz nach der Mittellinie den Abschluss suchte, aber das Tor haarscharf verfehlte (54.). Jetzendorf war auch in Hälfte zwei spielbestimmend, aber lange nicht entschlossen vor dem Hollenbacher Tor. So resultierte das 2:0 wiederum aus einem Fehler der Krebsbachtaler. Stöckl legte im Strafraum quer und Geuenich schob aus kurzer Distanz ein (64.). Auch beim 3:0 schenkten die Rot-Weißen einen bereits sicheren Ball wieder her, Alexander Beiz nahm das Geschenk zum dritten Treffer dankend an (73.).

Spätestens jetzt war die Gegenwehr der Heimelf endgültig gebrochen. Den 4:0-Endstand erzielte der agile Stöckl – auch hier sah die TSV-Abwehr nicht gut aus (89.). Zu viele Fehler auf Hollenbacher Seite, durch die der Sieg für die Gäste auch in der Höhe verdient war. (ff, nzf)

TSV Hollenbach: Hartmann, Siedlaczek (81. Fischer), Potapov, Elias Ruisinger, Leser, Higl, Frieser (63. Simon Ruisinger), Uhlemair (81. Witzenberger), Zeyer, Mederer (21. Falk), Schäfer

Tore: 0:1 Geuenich (15.), 0:2 Geuenich (64.), 0:3 Beiz (73.), 0:4 Stöckl (89.)

Zuschauer: 300

Schiedsrichter: Richard Conrad (FC Aschheim)