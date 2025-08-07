Der VfL Ecknach lässt dem FC Horgau keine Chance

Der VfL Ecknach ist auch nach dem dritten Spiel der noch jungen Bezirksliga-Saison weiter ungeschlagen und ohne Gegentreffer. Mit 3:0 bezwang die Elf von Trainer Sören Dreßler die Gäste vom FC Horgau und hat nun bereits sieben Punkte auf dem Konto.

Von Beginn an war Ecknach die reifere und bessere Mannschaft, ohne selbst ein herausragendes Spiel machen zu müssen. Bereits nach einer Viertelstunde hätte der VfL führen müssen, wenn er die sich bietenden Räume und die daraus resultierenden Möglichkeiten konsequenter genutzt hätte. So dauerte es bis zur 17. Minute, ehe Daniel Framberger über links Robin Streit bediente und der in der Mitte den freistehenden Luca Broncel sah. Dieser schloss nach dem Querpass aus gut zwölf Metern direkt ab, FCH-Torhüter Felix Häberl brachte seine Hände noch an den Ball, von dort rollte die Kugel aber über die Linie.

Reiner erhöht, Örnek macht den Deckel drauf

Die Führung war für Ecknach zu diesem Zeitpunkt verdient und nach gut einer halben Stunde erhöhte Co-Spielertrainer Simon Reiner. Er erkämpfte sich den Ball 40 Meter vor dem gegnerischen Tor und war fortan bei seinem Antritt nicht mehr vom Ball zu trennen. Unwiderstehlich drang er halbrechts in den Strafraum ein und schloss flach ins kurze Eck ab (31.).

Unmittelbar nach Wiederanpfiff hätte Streit bereits den Deckel drauf machen können, sein Schuss aus kurzer Distanz wurde aber noch vor der Torlinie von einem Horgauer Abwehrspieler geblockt. Die endgültige Entscheidung resultierte dann aus einem Geschenk der Gäste. Dem ansonsten sehr starken Häberl sprang ein Rückpass des eigenen Mannes bei der Ballannahme zu weit vom Fuß, Broncel reagierte am schnellsten und legte den Ball quer auf Serhat Örnek, der das Leder nur noch über die Linie drücken musste (66.). Horgau wurde über die gesamten 90 Minuten nur mit einigen Fernschüssen gefährlich. VfL-Torhüter Hannes Helfer unterstrich dabei aber seine starke Form und hielt seinen Kasten zum dritten mal in Folge sauber. (jng)