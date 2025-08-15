Icon Menü
Derby in der Landesliga: FC Stätzling bezwingt TSV Aindling

Fußball-Landesliga

Aufsteiger düpiert Aufstiegskandidat: Stätzling spielt gegen Aindling seine Stärken aus

Das erste Landkreisderby der angelaufenen Landesligasaison kann der FC Stätzling 2:0 gegen den TSV Aindling gewinnen. Der TSV zeigt eine schwache Leistung.
Von Johann Eibl
    |
    |
    |
    Sinnbildlich für das Landkreis-Derby: Enttäuschung beim TSV Aindling. Der etablierte Landesligist verliert auswärts bei Aufsteiger FC Stätzling.
    Sinnbildlich für das Landkreis-Derby: Enttäuschung beim TSV Aindling. Der etablierte Landesligist verliert auswärts bei Aufsteiger FC Stätzling. Foto: Michael Hochgemuth

    Für den FC Stätzling war das ein richtig schöner Fußballabend, an den man sich gerne erinnert. Nach einem ausgesprochen starken Auftritt setzte sich der Aufsteiger im Landesliga-Derby gegen den TSV Aindling vor 400 Zuschauern verdientermaßen mit 2:0 Toren durch. Bei den Gästen war dagegen am Freitag Tristesse angesagt. Sie haben bereits seit geraumer Zeit das Erzielen von Toren weitgehend eingestellt.

