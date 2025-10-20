Schmerzhafte Premiere

Noch Minuten nach dem Abpfiff verharrten Nina Ruscheweyh und Manfred Eisenmann an der hölzernen Ersatzbank am Sportplatz des TSV Pfersee. Ruscheweyh, Spielertrainerin der BOL-Fußballerinnen des TSV Sielenbach, stand die Enttäuschung ins Gesicht geschrieben. Eisenmann, ihr Assistent, gestikulierte, zeigte mal in diesen Teil des Spielfelds, mal in jenen. Und tatsächlich gab es wohl keinen Bereich des Platzes, in dem sich die Sielenbacherinnen am Sonntagvormittag nicht an den renitenten Gastgeberinnen aufgearbeitet hätten.

Bereits nach vier Minuten stand es 2:0 für Pfersee. Eine Hypothek, die dieses Mal selbst für die Comebackerinnen der Liga - viermal war Sielenbach in dieser Spielzeit bereits mit späten Toren an Niederlagen vorbeigeschrammt - zu hoch. Zumal zwei haarsträubende Fehler zu den Gegentreffern führten. Torhüterin Lea Wex griff beim 0:1 daneben, vor dem 0:2 kam es zu einem Missverständnis zwischen der Schlussfrau und einer Verteidigerin. Noch dazu musste Sophia Echter mit einer Knieverletzung runter.

Icon vergrößern Die Entscheidung: Pfersee trifft zum 3:0. Foto: David Libossek Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Die Entscheidung: Pfersee trifft zum 3:0. Foto: David Libossek

Es war einer dieser Tage, an dem nichts gelingen wollte, konstatierte Ruscheweyh hernach. Sie selbst war 90 Minuten an der Seitenlinie gestanden. „Ich habe mich in den letzten Wochen körperlich nicht auf der Höhe gefühlt, habe eine Pause gebraucht“, begründete sie. Das sollte allerdings nicht als Signal gedeutet werden, dass der Vizemeister den mäßig gestarteten TSV unterschätzt. Die Übungsleiterin hatte zuvor doch explizit vor dem trügerischen Tabellenplatz der eigentlich starken Augsburgerinnen gewarnt.

Und deren Qualität bekam Sielenbach zu spüren. Die Gastgeberinnen zogen vor ihrem Strafraum eine rote Wand hoch, die von den an diesem Tag ideenlosen Fußballerinnen aus dem Wallfahrtsort kaum zu durchdringen war. Hohe Bälle wurden weggeköpft, Zweikämpfe giftig geführt, der Spielfluss ständig unterbrochen. Und Konter immer wieder gefährlich zu Ende gespielt. Speziell nach der zu harten Gelb-Roten Karte gegen Eva Nadelstumpf war bei den Gästen die Luft raus. Susanne Wagner staubte schließlich zum 3:0 ab (79.). „Man kann nicht erwarten, dass wir jedes Spiel gewinnen. Dafür ist diese BOL zu gut“, resümierte Ruscheweyh und ergänzte: „Es tut heute trotzdem weh.“ (dali)