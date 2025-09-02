Kay entzaubert Kühbach

Nachdem sich Kühbachs Eisstockdamen im Juni mit der Bundesligarückrunde in die Sommerpause verabschiedet haben, geht es nun in den kommenden vier Wochen mit Bayernpokal, deutscher Meisterschaft in Bad Feilnbach und Champions League in Klagenfurt weiter. Den Anfang machte am Sonntag das bayerische Pokalfinale im heimischen Sportpark, das mit 18 Vereinen ein erlesenes Teilnehmerfeld aufwies.

Für Kühbachs Damen in der Besetzung Veronika Filgertshofer, Sabine Stadler, Marianne Weigl, Heidi und Irmgard Baumgartner eine willkommene Gelegenheit, sich auf die bevorstehenden nationalen und internationalen Aufgaben vorzubereiten. Mit dem Heimvorteil im Rücken erwischte das Quintett in der Gruppenphase einen Auftakt nach Maß. Zaundorf (11:1), Teisnach (7:3) und Kay II (8:3) konnten dem Kühbacher Angriff nichts Gleichwertiges entgegensetzen. Doch mit dem ersten Bundesligagegner und Mitfavoriten Mitterskirchen war es anschließend mit Kühbacher Herrlichkeit vorbei. Die Niederbayern nutzten die Fehler des TSV konsequent aus und behielten mit 6:5 die Oberhand.

Nun war das TSV-Lager gespannt, wie Filgertshofer & Co den Schuss vor dem Bug wegstecken würden. Zwar mühten sie sich gegen Untertraubenbach noch zu einem 6:4-Sieg, doch dann brannten sie in den restlichen Partien gegen Schwangau (15:1), Hallbergmoos (17:0) und Altomünster (14:1) ein regelrechtes Offensivfeuerwerk ab, dass ihnen auch den angestrebten Gruppensieg mit drei Punkten Vorsprung bescherte.

Nachdem in der zweiten Gruppe der SV Kay I ohne Punktverlust ihre acht Spiele absolviert hatten, hieß die Endspielpaarung TSV Kühbach gegen den SV Kay. Es war ein Finale der Routiniers gegen die Jungspunde aus dem Landkreis Traunstein, in dem Letztere beim 7:3 ihr ganzes Können in ihre Aktionen legten und mit nur einem Fehlschuss verdient den Pokalsieg holten. (ei)