Ein fast perfektes Wochenende

Die Tischtennisherren des TSV Aichach können auf ein äußerst erfolgreiches Wochenende in der Verbandsliga Südwest zurückblicken. Nach der unglücklichen Niederlage zum Saisonauftakt gewannen die Paarstädter beide Partien gegen direkte Konkurrenten im Abstiegskampf. Sowohl im Heimspiel gegen Mitaufsteiger TSV Königsbrunn (9:1), als auch auswärts beim heimstarken TTSC Warmisried (7:3) hatte das TSV-Quartett am Ende die Nase vorn und belegt aktuell mit 4:2 Punkten den vierten Tabellenplatz.

Einen maßgeblichen Anteil am doppelten Aichacher Punktgewinn hatte das hintere Paarkreuz mit Sebastian Steckermeier und Neuzugang Markus Geck. Beide Akteure blieben in ihren Einzelpartien ungeschlagen, Steckermeier verbuchte zusätzlich auch noch zwei Doppelerfolge an der Seite von Maxi Kistler, während Geck einmal im Duett mit Markus Vogler erfolgreich war.

Eine emotionale Achterbahnfahrt durchlebte an diesem Wochenende hingegen Kapitän Kistler. Am Samstag gegen Königsbrunn musste der Ex-Schwabhausener, mit sich und der Welt unzufrieden, noch den Ehrenpunkt der Gäste zulassen. Am Sonntag hielt sich Aichachs Einser in beiden Einzelpartien schadlos und zeigte dabei insbesondere gegen den Warmisrieder Frontmann Nico Holzheu eine spielerisch wie taktisch überragende Leistung. Der Lohn war ein so nicht erwarteter Viersatzerfolg über einen der besten Spieler der Liga sowie die Gewissheit, endlich auf dem hohen Niveau der Verbandsliga angekommen zu sein.

Einziger Wermutstropfen war die Verletzung von Markus Vogler. Am Samstag hatte der Wahl-Pöttmeser noch mit einer guten Leistung geglänzt. Am Sonntag verletzte er sich an alter Wirkungsstätte Mitte des ersten Einzels am Knöchel und war danach nicht mehr konkurrenzfähig. Das tat der guten Stimmung am Ende jedoch keinen Abbruch, konnte dieser Ausfall doch dank der guten Teamleistung ausgeglichen werden.

Nach einer Woche Spielpause steht für die Aichacher ein Gastauftritt bei der dritten Garnitur des FC Bayern München auf dem Programm. (mv)